Cazzu lanza línea de calzados y presume fotos inéditas de su embarazo en Instagram

A solo días de haber dado a luz por primera vez, la argentina Cazzu ha vuelto al ruedo y no precisamente por algún lanzamiento musical, sino por un emprendimiento que tiene que ver mucho con moda. Se trata una colaboración que hizo con la marca si Ricky Zarckany en donde, muy al estilo de La Nena Trampa, lanza una colección de zapatos. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

Pero no solo eso en la misma revela unas fotos inéditas de su más reciente embarazo. Atuendos en el que dejaban a la vista su pancita donde albergaba la hija que dio a luz hace poco con el cantante de regional mexicano, Christian Nodal. Cazzu anunció así el lanzamiento de esto de una línea nueva de calzados: “Pronto podrán ver esta cápsula hermosa en la que pude diseñar unos zapatitos hermosos junto a mi familia de Sarkany que espero que les guste mucho”.

El nombre de la línea no podía hacer otro que “Jefa“, título de un tema musical de la trapera y como normalmente la acostumbran a llamar precisamente el padre de su hija, Nodal. La pareja se encuentra en un momento muy buen momento de su vida y de estreno, pues es la primera vez para ambos que se convierten en padres. Fue precisamente Cazzu la que dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram.

Cazzu se convirtió en madre y lo dio a conocer en Instagram

Con un muy sentido mensaje y mostrando las manos tanto de ella, como de Nodal y de la pequeñita, de la cual todavía no se ha revelado el nombre, Cazzu anunció al mundo que se había convertido en mamá y por supuesto, el intérprete “Ya Nos Somos Ni Seremos”, también.

El nacimiento no había tomado por sorpresa a los fans. Lo que sí no se sabe a ciencia cierta es el lugar de nacimiento de la misma. Se dice que fue a las afueras de Argentina, en una casa de campo que ambos tienen, pero también los rumores de que sucedió en México o en Estados Unidos se han citado.

Lo cierto es que, esta pequeña vino a acompañar a un primito que tuvo recientemente, pues la hermana de Nodal también se convirtió en madre un poco antes. Así que esto de los nietos es algo totalmente nuevo para la familia y por supuesto, los debe tener muy emocionados.

Cazzu en medio de polémica con Jessica Alba por maternidad

Jessica Alba elogió recientemente a Becky G, Kaliuchis, Ludmilla y, por supuesto, a la propia Cazzu en una publicación de Instagram. Estas famosas respondieron al post de Alba en los comentarios con cariño y gratitud, sin contenerse en sus expresiones de agradecimiento.

Sin embargo, Cazzu no se dio cuenta del pequeño pero crucial error en su respuesta. Escribió: “Chupa una dulce sorpresa” donde debería haber escrito “una dulce sorpresa”. Sin duda, un error de dedo que alteró el verdadero significado del mensaje.

Cazzu continuó compartiendo la publicación de Jessica Alba en sus historias de Instagram mientras parecía desconocer el error y dejó un mensaje de agradecimiento diciendo: “@jessicaalba eres una leyenda, gracias por tu amor, apoyo y estas hermosas palabras”.

Cazzu comete garrafal error ante Jessica Alba 😱 pic.twitter.com/3i9YY8FYEx— El Chisme (@elchisme02_80) September 30, 2023

Sin embargo, las cosas rápidamente dieron un giro inesperado cuando Cazzu visiblemente avergonzada publicó otra historia de Instagram para disculparse por su error. En una foto de ella escondiendo su rostro con las manos, escribió: “Puse chupar en lugar de eso y ninguno de ustedes me lo dijo. ¿No saben que soy la nueva mamá de un bebé?”.

