Falleció Cecilia Priego a los 36 años, actriz de ‘La Reina del Sur’

Murió la actriz Cecilia Prieto, a los 36 años, reconocida por haber participado en la serie de ‘La Reina del Sur’. La noticia fue dada a conocer el sábado 30 de septiembre a través de una publicación que realizó su padre, Freddy Persa, en redes sociales.

Aunque puntualmente no dijo las causas de muerte de la joven, se presume que habría sido a consecuencia de la segunda batalla que enfrentaba contra el cáncer tras haberse salvado de cáncer cervicouterino en 2021.

“No recuerdo el día, la hora, pero desde que inició está batalla de tu enfermedad empecé a escribir siempre agradeciendo a Dios por tus caídas y tus levantadas. Siempre demostraste tu fuerza, tu fe, tus ganas de vivir como una guerrera incansable y dos veces venciste está enfermedad siempre disfrutando tu vida”, comenzó diciendo el padre de la actriz en un post que realizó en Facebook.

Luego se despidió de su hija con las palabras: “Hoy se cierra el telón para ti en la tierra, pero seguro estamos que tu presencia y tu legado traspasara más allá y continuarás tu proyecto en el cielo creando y organizando teatro en el cielo para tus abuelos, tíos, primos y amigos que ya no están con nosotros. Por siempre mi niña Cecilia Priego”.

Fue apenas en abril de 2022 que comunicó que un año antes le habían realizado una histerectomía como parte del tratamiento que tuvo que recibir para librar la enfermedad. La actriz publicó una foto de la cicatriz de su cirugía para contar lo que le había pasado y hasta hizo pública una carta que le escribió a su útero.

“La verdad es que, aunque ya recorrió un año, he seguido en la aceptación de mi pérdida y es que sí, perdí una parte de mi cuerpo que era la que me daría la oportunidad de gestar amor y vida dentro de mí. Aunque debo decir que en ocasiones estoy triste, recuerdo que al final mi útero se sacrificó por mí una vez más para darme VIDA. Y es justo lo que hoy agradezco la vida que se me otorgó de nuevo”, dijo Cecilia en parte del texto con el que comunicó que había tenido cáncer.

Según el medio mexicano TV Notas, en agosto de este año le habrían diagnosticado un nuevo tumor y le habrían estado realizando quimioterapias.

Cecilia era oriunda de Tabasco, México. Su vida artista la desarrolló en el teatro y la televisión. Además de haber hecho ‘La Reina del Sur’ de la cadena Telemundo, trabajó también en producciones de TV Azteca como ‘Pobre Diabla’ y ‘Pasión Morena’.

