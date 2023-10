Helen Mirren y Andy MacDowell desfilaron en la pasarela de L´Oréal Paris

La semana de la moda en París se encuentra en su recta final, la cita del domingo 1 de octubre celebraba uno de sus momentos más festivos: el desfile que L’Oréal Paris lleva años organizando en el marco de la semana grande de la moda parisina.

Más que un desfile, es una reunión de muchos de sus portavoces, un despliegue de poderío en el que la moda tiene poco que decir, que une sobre la pasarela a Eva Longoria, Elle Fanning, Viola Davis, Nikolaj Coster Waldau, Kendall Jenner, Camilla Cabello, en la destacaron Helen Mirren y Andie MacDowell.

La actriz Helen Mirren, ha participado en la pasarela de L´Oreal durante la Semana de la Moda en París, usó un vestido pegado con mangas dramáticas y su cabello se vio alborotado como afro en el evento que estaba titulado ´Camina Por Tu Valor´. Al finalizar la pasarela, Mirren caminó agarrada de la mano junto a la actriz Elle Fanning.

Mirren, de 78 años, enamoró al público presumiendo una vez más de cabello blanco. Un gesto que debería pasar desapercibido, en realidad se convierte en declaración de intenciones de inclusión cuando es una excepción aislada. Y no solo sobre una pasarela, sino sobre cualquier imagen de la cultura popular, donde parece que las mujeres mayores no existen.

Andie MacDowell, desfiló en un conjunto de pantalón, sujetador y abrigo que simulaba vinilo. Andie lucía radiante con su beauty look de melena plateada y smoky eyes si no que mostraba una actitud empoderada a su paso. A sus 65 años mantiene una silueta tonificada y un abdomen firme, fruto de una constancia en llevar una buena alimentación a diario y seguir manteniéndose activa gracias a los entrenamientos de fuerza y cardio.

Sobre el envejecimiento, MacDowell confesó recientemente “tuve dificultades y me siento mucho más cómoda donde estoy ahora”, dijo. “Me encanta ser una mujer mayor. Realmente lo disfruto. Y no se siente menos sexy”.

La actriz acostumbrada a pisar la pasarela lo disfrutó como nunca. Sorprendió con su look, luciendo abdomen tonificado con un sujetador y un pantalón de vinilo negros. Pero no fue la única que nos dejó sin palabras. Helen Mirren subió de la mano de Elle Fanning. Ambas con dos vestidos espectaculares en dorado y plateado.

En el 2021, cuando apareció por primera vez con este look, Andie explicó en una entrevista a la revista Vogue cómo tomó la decisión de dejar su melena al natural: “Al inicio de la cuarentena, mi cabello comenzaba a crecer y cada vez que mis hijos me veían, me seguían diciendo que me veía increíble con mi cabello canoso. Cuando me hacía un chongo, todo lo que podía ver era gris y negro, que es lo que soy, sabes, oscuro y plateado”.

Helen tomó la decisión de no volver a pintar su cabello. “Debo decir que siempre fue muy fácil para mí, porque mi cabello siempre fue rubio”, dijo a Vogue, “Simplemente se veía más y más como si hubiera estado en el sol, pero todo el año…Pero eso no significa que no me pueda divertir con mi cabello”.

El desfile de L’Oréal París con rostros y estrellas conocidas

Otras celebridades participaron en el desfile como Kendall Jenner con un vestido plateado con corsé, Eva Longoria, Cindy Bruna y Camila Cabello, así como la superestrella de Bollywood, Aishwarya Rai Bachchan.

Una de las modelos que más nos llamó la atención fue Lola Lolita. La influencer española, fue una de las invitadas a participar en el desfile. Miriam Leone desfiló embarazada y el actor Nikolaj Coster Waldau de 53 años.

