De Rachel Zegler a Lucy Liu: el elenco de ‘Shazam! Fury of the Gods’ confiesa el mayor reto al que se enfrentaron en la cinta

La esperada película ‘Shazam! Fury of the Gods’ llegó a las pantallas del cine el pasado 17 de marzo y la incursión de nuevos personajes, así como el regreso de aquellos queridos por el público, ha desatado la curiosidad por conocer cómo es que se vivió el desarrollo de esta secuela.

Y es que no podemos olvidar que para la segunda entrega de ‘Shazam!”, el superhéroe y su familia se enfrentan a una nueva y poderosa amenaza: las Hijas de Atlas. Es así como la nueva cinta de DC, dirigida por David F. Sandberg, enlista en sus filas a nuevos talentos: Rachel Zegler, Lucy Liu y Helen Mirren.

En una entrevista reciente, la actriz Rachel Zegler (Anthea) habló al respecto y se dijo emocionada por tener la oportunidad de formar parte de un proyecto tan “grande y acogedor”, pues a pesar de sumarse a un elenco ya establecido, se sintió como en casa.

“Estaba muy nerviosa, llegar a una secuela donde la primera tuvo un vínculo familiar tan grande que no es falso, en realidad ellos se aman bastante, te hace sentir nerviosa porque quieres pertenecer, quieres caerle bien a todo el mundo y ser cercana con ellos“, contó Zegler en entrevista con La Vibra.

Y todo parece indicar que fue así, pues según el relato de la histrionisa no pasó mucho tiempo antes de sentirse parte de la familia ‘Shazam’. “Tan pronto como llegué a Atlanta Zach Levi me llamó y me invitó a su casa a la piscina”, añadió.

Por su parte, Lucy Liu (Kalypso) afirmó que la idea de participar en una historia que muestra a personas tan jóvenes ser superhéroes es todo un honor. “Llegar a este mundo que David y Henry crearon es mágico y más aún hacerlo como unas diosas”, detalló.

‘Shazam! Fury of the Gods’ trae de vuelta a sus superhéroes favoritos

Rachel Zegler y Lucy Liu no fueron las únicas en compartir sus experiencias durante la filmación de esta cinta, pues actores como Ross Butler, Grace, D.J. Cotrona, Asher Angel, Meagan Good, Adam Brody y Jack Grazer se dijeron felices de volver a ponerse los icónicos trajes de superhéroes.

En el caso de Grace, no solo se trató de un regreso divertido por las escenas de acción que filmó, sino por la oportunidad de compartir más tiempo en pantalla sus coprotagonistas: “Fue muy dulce tener más tiempo con estos chicos que en la primera película, y déjame decirte, son maravillosos”, reveló.

A pesar de la diversión que reinó en la filmación, no todo fue miel sobre hojuelas, pues de acuerdo con D.J. Cotrona, se mantenía la presión de contar una historia lo suficientemente interesante para ser digna de su antecesora.

“El final de la primera película fue un adelanto de la expansión de la familia, así que fue emocionante descubrir las posibilidades que exploraríamos en esta”, detalló el actor.

“Es como si hubiéramos tomado todas las relaciones y amistades que creamos en la primera, porque no aparecimos mucho en la primera, y finalmente tuvimos la oportunidad de mostrarlo en esta“, añadió Ross Butler, quien da vida a Eugene Choi.

Adam Brody no podría haber estado más de acuerdo con su compañero; y es que según sus propias palabras: “Conocer y querer a tus compañeros hace todo más fácil y divertido, así que definitivamente fue más increíble volver a interpretar a Frederick “Freddy” Freeman.

Los más pequeños de la familia Shazam, Asher Angel y Dylan Grazer, no dudaron en hacer referencia a su crecimiento profesional y físico como una de las mayores cualidades de su participación. “Se siente como si hubiéramos sido lanzados a este mundo muy rápido y la evolución de nuestros personajes es muy diferente a la de la primera cinta”, aseguró Angel.

“Ahora verán muchos cambios en nuestra amistad, nuestro vínculo y en la manera en la que tomamos decisiones en nuestra vida”, precisó. “Quieren expandirse, volverse adultos y ser independientes, algo que nosotros vivimos en la vida real porque crecimos con el personaje”, agregó Dylan Grazer.

‘Shazam! Fury of the Gods’ se estrenó el pasado 17 de marzo en todas las salas de cine de Estados Unidos. En esta secuela el público volvió a disfrutar de las aventuras de Shazam, ahora en su lucha contra las hijas de Atlas.

