Zachary Levi regresa más real y divertido que nunca en ‘Shazam! Fury of the Gods’

A solo unos días de haberse estrenado a nivel mundial, la cinta ‘Shazam! Fury of the Gods’ ya ha dado mucho de qué hablar gracias al regreso de uno de los personajes más queridos de DC Cómics. Al respecto, el actor que interpreta a este superhéroe, Zachary Levi, reveló algunos de los detalles que hicieron esta secuela una de sus favoritas para filmar. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En una entrevista reciente, el protagonista afirmó estar más que emocionado por el regreso del icónico personaje que le dio fama internacional, pues le dio la oportunidad de explorar cualidades que son visibles a través de la pantalla. “No todas las historias tienen al oportunidad de una secuela y nosotros la tuvimos, así que me siento muy agradecido”, precisó Zachary Levi.

Para el actor de 42 años, ‘Shazam! Fury of the Gods’ representó una oportunidad de retomar las cualidades que enamoraron al público y potencializarlas de manera que no se comprometiera la esencia de la historia original.

“En la primera película se toma el ritmo de la historia y en la segunda tratas de mantener ese ritmo, creo que lo logramos. Lamentablemente, muchas secuelas, en su intento de hacer una película más grande y mejor, pierden el corazón de lo que hizo a la primera tan especial“, añadió.

Además, Levi destacó que si bien los elementos que enamoraron al público se mantienen presentes en esta segunda entrega, hubo cambios que los dejarán con la boca abierta.

“Agregamos un poco más de dinero, tiempo y más efectos especiales, pero el ADN y carisma de la primera siguen ahí“, dijo.

Para Zachary Levi fue un gran acierto que su personaje atravesara por situaciones propias de un individuo cualquiera y no solo como superhéroe, ya que de esta manera el público podría conectar con él a un mayor nivel.

“El tener momentos con un terapeuta, o con quien él cree que es un terapeuta, y decirle: ‘Estoy experimentando el síndrome del impostor’. Yo me puedo identificar con eso, creo que todos podemos”, apuntó. “Todos tenemos momentos en nuestra vida donde nos preguntamos ‘¿quién soy?’, ‘¿qué estoy haciendo?’ y ‘¿a alguien le importa?’, así que trato de ponerme en sus zapatos”.

‘Shazam! Fury of the Gods’ se estrenó el pasado 17 de marzo en todas las salas de cine de Estados Unidos. En esta secuela el público volvió a disfrutar de las aventuras de Shazam, ahora en su lucha contra las hijas de Atlas.

Seguir leyendo:

• DC hará evento virtual gratuito para presentar sus nuevos juegos

• Jason Momoa se disculpó con Chris Pratt tras criticarlo y avergonzarlo públicamente

• James Gunn aclara los rumores acerca de que George Clooney volverá a interpretar el personaje de Batman