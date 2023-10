Ninel Conde se muestra de espaldas, usando microbikini y entrando a una gigantesca piscina

Desde hace varios días Ninel Conde les adelantó a sus fans que planeaba una celebración muy larga con motivo de su cumpleaños número 47. Ahora ella recurrió a su cuenta de Instagram para publicar fotos y videos que la muestran en Dubai, descansando pero sin perder oportunidad de lucir su escultural figura. Así, se mostró entrando a una gigantesca piscina, usando un microbikini y disfrutando del panorama.

El bombón asesino se dejó ver muy sexy a bordo de un yate, luciendo su perfecto bronceado al usar un bikini de hilos. También acompañó una de sus publicaciones -en la que posa en un columpio y modelando un vestido brillante- con un mensaje positivo: “Así es la vida! Hermosa y hay que disfrutarla día a día … Gracias por tanto.. Los amo ❤️.. ¿Les gusta mi vestido de cumpleaños?” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde) View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Hace algunos días Ninel causó sensación por un video que compartió en esa red social; ella se muestra luego de su sesión de bronceado, alistándose para sus vacaciones y usando un microbikini hecho de tiras de plástico. El post obtuvo más de 43,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

