Ninel Conde posa en la calle, luciendo su figura en ceñidos leggings de color azul

En unos días Ninel Conde cumplirá 47 años, y ya está alistándose para las celebraciones. Ella acudió a un salón de belleza para un retoque en sus extensiones de cabello, y luego posó en la calle, luciendo su espectacular figura mientras usaba ceñidos leggings de color azul. El mensaje que escribió junto a las fotografías que publicó en Instagram fue: “Somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia no es un acto, sino un hábito”.

El bombón asesino recientemente acudió a ver un concierto de RBD, y se mostró emocionada al reencontrarse con Dulce María, una de las integrantes del grupo, quien interpretó a su hija en la exitosa telenovela “Rebelde” de 2004: “Sí soy REBELDE. Mi hija hermosa, mi Dulce María, te amo mi reina, ¡sigue triunfando! Amé verte realizada”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde) View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Ninel festejó al máximo las fiestas patrias, pero después regresó al gimnasio para mantener su figura. En un video que publicó ella aparece mostrando las rutinas que hace para fortalecer piernas, glúteos y brazos; también incluyó un mensaje para sus fans: “La semana pasada festejamos a nuestro México, y tocó viajar y romper la dieta, así que hay que accionar y aplicarnos más que nunca! Tú cómo comienzas la semana? Ya te moviste?” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

