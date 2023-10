¿Por qué Karla Martínez no comparte fotos con su esposo en redes sociales?

La presentadora más antigua del programa ‘Despierta América’, Karla Martínez, lleva una vida personal bastante privada, fuera de las pantallas de Univision y de las redes sociales. La mexicana tiene casi 30 años junto a su pareja, pero le respeta su espacio y no lo muestra públicamente.

Exactamente son 28 años juntos: 10 de novios y 18 de casados, pero muy poco comparte alguna foto o video con él en redes sociales. Lo más reciente que se puede encontrar es de octubre de 2022, cuando Karla y su amor se disfrazaron con motivo de Halloween.

Hace algunos días en el show matutino de televisión hubo un debate sobre lo bueno y lo malo de compartir la vida con las parejas sentimentales en redes sociales por lo que la periodista mexicana no dudó en intervenir para hablar de su experiencia.

“En mi caso, yo les comparto que, por ejemplo, bueno yo que soy figura pública por mi trabajo pues tengo mis redes sociales, mi esposo no tiene una sola red social y no le gusta para nada que lo publique”, comenzó diciendo.

Después, añadió: “Mucha gente a veces me pregunta ‘por qué no sale tu esposo’ porque yo respeto que él quiere ser una persona privada y es súper tranquilo y eso es muy importante”.

Marinés Duarte, experta en el tema comentó que Karla Martínez estaba hace lo correcto. “Muy importante porque imagínate si lo subieras se va a sentir incómodo”, dijo.

Karla no se considera famosa

Hace un par de meses en otra conversación en ‘Despierta América’, Karla aseguró que no se siente famosa a pesar de tener una reconocida carrera profesional frente a las pantallas de la empresa televisiva.

“Yo no me considero famosa… para nada y trato de mantener mi vida lo más normal posible, yo ando chancluda en el súper, o sea yo no me he creído ese rollo de la televisión, de verdad te lo digo sinceramente”, comentó en ese momento.

Karla Martínez en el estudio de grabación de ‘Despierta América’. Crédito: Mezcalent.

La periodista añadió: “O sea, soy figura pública, pero no me considero que soy una de esas personas que salen a la calle y ah, no me considero como esos actores y cantantes que de verdad la gente los sigue”.

‘Despierta América’ gana su tercer Emmy

La semana pasada, el programa matutino de la cadena Univision resultó triunfador en los Premios Emmy 2023 como ‘Mejor Programa Informativo’.

La noticia la compartieron en sus redes sociales y en la emisión del día siguiente del show. Visiblemente felices por el logro, los presentadores comenzaron ese día festejando en el set de grabación.

Karla en ese momento alzó en sus manos los dos Emmy que habían ganado antes y dijo: “Gracias por acompañarnos, estamos esperando el tercero”.

Sigue leyendo: