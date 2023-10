Salma Hayek y los 5 bikinis con los que ha calentado las redes sociales

La actriz Salma Hayek siempre que puede comparte con sus casi 27 millones de seguidores en Instagram algún post de uno de sus lugares favoritos en el mundo: el mar.

Desde paisajes espectaculares, la mexicana ha compartido fotos y videos que han elevado la temperatura en redes sociales presumiendo en bikinis el cuerpazo que se gasta a sus 57 años.

A continuación, te presentamos un recuento de los cinco trajes de baño con los que Salma Hayek ha desatado suspiros.

1.- Estampado negro y blanco

Hace un par de fines de semana, la veracruzana dejó atónitos a muchos usuarios de la red social de la camarita posando con un traje de baño de dos piezas, estampado en colores negro y blanco que resaltaba la zona de su escote. Además, la estrella de Hollywood llevó puesta una bata abierta estilo boho chic en color azul.

La fotografía que publicó en la red social de la camarita fue una posando mientras de agarraba de una especia de mueble de un yate y teniendo de fondo el cielo azul claro, el mar en azul más intenso y ella vestida de ese mismo color.

“¿Qué hay de malo con el azul del domingo?”, fue el texto que escribió la mexicana para acompañar su publicación que consiguió más de 800 mil ‘me gusta’.

2.- Colorido

La actriz que saltó a la fama protagonizando la primera versión de la telenovela Teresa en su natal México, publicó hace unos fines de semana atrás un reel luciendo un bikini y una bata abierta con el mismo estampado colorido. En el vide se le podía ver dando vueltas.

El post que alcanzó casi un millón de ‘likes’ fue acompañado con el mensaje: “La vida es una serie de fases con comienzos y finales, por eso a veces está bien sentirnos como mariposas, aunque dejemos una parte de nosotros ir…”

3.- Rojo por su cumpleaños

Salma Hayek cumplió 57 años el pasado 2 de septiembre y para celebrarlo presumió un carrusel de fotografías en una playa disfrutando de su día usando un traje de baño de dos piezas en color rojo, realzando sus grandes atributos.

En esa oportunidad, el pie de las fotos fue un mensaje reflexionando sobre cómo ha sido su vida.

“Estoy tan feliz de estar viva y profundamente agradecida por todas las bendiciones”, comenzó diciendo en la publicación que reúne más de 1,700,000 ‘me gusta’.

Luego, agregó: “Mi amada familia, mis apreciados amigos, mi salud, mi trabajo que me mantiene en marcha, mi equipo empoderador, mi relación con los animales y la naturaleza, y el amor de todos mis fieles seguidores. Feliz 57 cumpleaños para mí”.

Captura de pantalla en Instagram: salmahayek

4.- Azul marino desde una escalera

A finales de agosto la protagonista de la película ‘Frida’ compartió un post luciendo su cuerpazo con la parte superior de un traje de baño en color azul y en la parte inferior una falda tejida en color azul y blanco que dieron luz a su piel y realzaron sus curvas.

La fotografía reunió más de un millón de ‘likes’ y la famosa la acompañó con emojis de fuego.

5.- Enterizo negro

En último de este recuento de bikinazos de Salma Hayek es uno de una sola pieza en color negro con escote pronunciado en la zona del busto que dejó a muchos boquiabiertos.

En esa ocasión, subió una foto que superó el 1,700,000 de ‘likes’, posando sentada en una silla al aire libre con una taza en la mano y optó por escribir una pregunta para sus seguidores: “¿A quién le gusta el café?”. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

