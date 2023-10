Sergio Mayer expone a conductor borracho que supuestamente le “aventó el coche”

El actor Sergio Mayer denunció a un conductor en estado de ebriedad que se quedó parado en plena vía pública y no dejaba que transitaran otros vehículos. El incidente ocurrió el pasado sábado 30 de septiembre, tras una cena que el actor tuvo con su esposa, la actriz Issabela Camil.

Mayer realizó una transmisión en vivo en Instagram donde exhibió las acciones del hombre que supuestamente le “aventó el coche”. Según testigos, el sujeto se había quedado dormido en el volante.

“Este wey está estorbando, todo alcoholizado. No se quiere mover y es un peligro que esté en el volante. Mira cómo no nos deja pasar. Me aventó la camioneta cuando le pedí que se moviera”, dijo Mayer durante el live.

Agentes de policías llegaron al lugar y le ordenaron al conductor que se bajara de su vehículo, pero este se resistió alegando que no estaba conduciendo, solo estaba detenido en la vía y comenzó a insultar a Mayer cuando cayó en cuenta de que lo estaba grabando.

“Pido que borren lo que está haciendo este p3nd*j*. No estoy ofendiendo a nadie. Este individuo es un p3nd*j*”, dijo el conductor.

Finalmente, el hombre se bajó de la camioneta y se resistió al arresto insultando a quienes estaban en el lugar. Hasta en el suelo se lanzó y trataba de discutir sobre su detención, pero los policías lo lograron. El hombre se enfrentaría a 20 o 36 horas de arresto administrativo según considere el juez cívico.

En Instagram el exparticipante de ‘La Casa De Los Famosos México’ colgó el video del en vivo en su perfil y ha recibido de toda clase de comentarios.

“El video está de más, Mayer. Qué bueno que llamaste a la policía, qué bueno que les das las indicaciones de lo que tienen que hacer, qué bueno que lo lleven preso por poner en peligro la vida de varios. Pero estás ridiculizando al señor que, de seguro, como tú, tiene familia”; “Tata, quizás está pasando por una situación difícil por eso anda así. Deberías de investigar la razón, me da pena el señor”; “Ojalá todos denunciemos de esta manera se evitarían muchos accidentes y algunos llantos”; “Acá en Estados Unidos ya lo hubieran sacado sin preguntarle nada solo con verlo”; “Es preferible porque podría sufrir un accidente” y “Pues para los que critican a Sergio. Él le salvo la vida a cualquiera que anduviera en la calle y coincidiera con ese tipo. Gracias, Mayer”, son algunos de los más de mil comentarios que le han dejado.

Sigue leyendo: