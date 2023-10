Suspenden a profesora de secundaria de Missouri que abrió una cuenta de Onlyfans para obtener ingresos extra

Una profesora de secundaria de Missouri fue puesta de licencia después de que funcionarios del distrito escolar descubrieron que actuaba en una cuenta de Onlyfans para complementar su salario.

Brianna Coppage, de 28 años, que enseñaba inglés en St. Clair High School, le dijo al St. Louis Post-Dispatch que el miércoles la pusieron de licencia después de ser entrevistada por dos administradores.

Su acceso al correo electrónico de la escuela y a otro software fue suspendido mientras el distrito investiga, contó.

“Siempre fue como una nube colgando sobre mi cabeza, como si nunca supiera cuándo me descubrirían. Luego, hace unas dos semanas, a mi marido y a mí nos dijeron que la gente se estaba enterando. Así que supe que este día iba a llegar”, manifestó en una entrevista para el medio local.

El superintendente Kyle Kruse dijo en un comunicado que el distrito “fue notificado recientemente que un empleado puede haber publicado medios inapropiados en uno o más sitios de Internet”.

“El distrito ha contratado a un asesor legal para realizar una investigación exhaustiva sobre este asunto. Las acciones tomadas como resultado de la investigación se realizarán de acuerdo con la política de la junta y con la orientación del asesor legal”, escribió Kruse.

Coppage dijo que se unió al sitio web de Onlyfans durante el verano para complementar su salario como maestra de segundo año. Enseñó inglés a estudiantes de primer y segundo año y ganó alrededor de 42.000 dólares el año pasado, según la base de datos pública de salarios del periódico.

Ha ganado entre $8,000 y $10,000 adicionales por mes actuando en Onlyfans, aseguró.

“Creo que los profesores están muy mal pagados en todas partes, y Missouri tiene uno de los salarios más bajos de Estados Unidos. Es absolutamente necesario que complemente mis ingresos”, dijo Coppage a The Missourian el viernes.

Coppage dijo que eligió el sitio porque su contenido está disponible sólo para suscriptores y pensó que ayudaría a proteger su identidad, por lo que no sabe cómo el distrito se enteró de su cuenta. Afirmó que no se filmó ni publicó ningún contenido mientras estaba en el recinto escolar.

“Soy muy consciente de que probablemente nunca volveré a enseñar, pero ese era el riesgo que sabía que estaba tomando. Estoy triste por eso. Extraño a mis alumnos”, dijo.

Pero Coppage señaló que su cuenta ha ganado alrededor de 100 nuevos suscriptores desde que comenzó a surgir la noticia. Ha duplicado con creces el precio de su suscripción y planea seguir publicando en el sitio.

“No me arrepiento de unirme a Onlyfans. Sé que puede ser tabú, o algunas personas pueden creer que es vergonzoso, pero no creo que el trabajo sexual tenga que ser vergonzoso. Sólo desearía que las cosas sucedieran de otra manera”, dijo Coppage.

También le dijo a The Missourian que le sorprendió el apoyo que recibió de los miembros de la comunidad de St. Clair en Facebook.

“Sorprendentemente, muchos padres me apoyaban. Muchos miembros de la comunidad decían: ‘Déjenla en paz, este es su asunto privado. No tiene nada que ver con ella en el aula'”, dijo Coppage a The Missourian.

Una petición en línea en apoyo a Coppage había recibido más de 240 firmas hasta el lunes.

