The Killers extendió una invitación especial durante su actuación en el Festival Ohana del pasado viernes al contar con la presencia de Sammy Hagar y Eddie Vedder de Pearl Jam en el escenario. Este evento anual, que tiene a Vedder como protagonista en Dana Point, California, vio la colaboración entre Brandon Flowers y el resto de la banda con estos dos destacados músicos.

Eddie Vedder, reconocido por ser el vocalista, guitarrista y solista de Pearl Jam, subió al escenario junto a The Killers para interpretar una versión de “The Waiting”, éxito de 1981 de Tom Petty and The Heartbreakers. Posteriormente, la banda dio la bienvenida al exvocalista de Van Halen para interpretar “Why Can’t This Be Love”.

Es importante destacar que The Killers recientemente lanzó su nuevo sencillo “Your Side of Town”, el cual interpretaron en vivo por primera vez durante este festival. La canción se caracteriza por su marcada presencia de sintetizadores y evoca el sonido del álbum “Hot Fuss”. Inicialmente, estaba destinada a formar parte de un nuevo álbum, pero Brandon Flowers, vocalista y líder de la banda, reveló que este proyecto musical fue descartado a mitad de camino, lo que lo ha llevado a enfrentar una crisis en su carrera musical.

En una entrevista para un perfil en The Times, Brandon Flowers compartió sus sentimientos: “A mitad de la grabación del disco, me di cuenta de que no podía continuar. Estoy en una crisis”, afirmó. El músico explicó que “The Killers son mi identidad y nuestras canciones llenan los asientos”.

Sin embargo, Flowers también mencionó que se siente más realizado creando música como la que se encuentra en “Pressure Machine”, el séptimo álbum de estudio de The Killers, lanzado el 13 de agosto de 2021. Este álbum se considera un trabajo conceptual basado en la infancia de Brandon Flowers en Nephi, Utah.

“Al escribir este disco, descubrí un aspecto de mí mismo que era fuerte. ¡Era el sujeto que estaba buscando!”, comentó Flowers. “Estoy tan orgulloso de ‘Hot Fuss’ como lo estarías de algo que hiciste cuando tenías 20 años, pero ya no tengo 20. Así que estoy pensando en la siguiente etapa de mi vida”, reflexionó el vocalista de The Killers.

Brandon Flowers fue más allá en la entrevista al afirmar con firmeza: “No creo que nos vuelvan a ver haciendo este tipo de música”, en referencia al estilo más similar a “Hot Fuss”.

Sin embargo, la banda tuvo que emitir disculpas después de un incidente durante uno de sus conciertos en Georgia. Durante la actuación en el Black Sea Arena, en Batumi, la banda invitó a un fan ruso al escenario, lo que generó controversia debido a las tensiones políticas entre Georgia y Rusia desde la invasión de 2008. El público reaccionó con abucheos, lo que llevó a Brandon Flowers a cuestionar la división entre las fronteras de los países y a expresar su deseo de unión.

A pesar de sus intentos de calmar la situación, algunos asistentes abandonaron el concierto. Posteriormente, The Killers emitió un comunicado pidiendo disculpas por la controversia. El comunicado reconoció que el comentario destinado a unir a la audiencia pudo haber sido malinterpretado y reafirmó el deseo de la banda de volver pronto. Es importante destacar que las tensiones entre Georgia y Rusia persisten debido al flujo creciente de ciudadanos rusos en Georgia, lo que ha generado conflictos con parte de la población local.

¿De qué trata ‘Mr. Brightside’?

Han transcurrido más de 15 años desde que la banda lanzó esta canción, una expresión apasionada de un corazón roto cuando Flowers ve a su ex pareja con otro hombre. El primer lanzamiento de The Killers, “Mr. Brightside“, fue más un estallido de ansiedad que una melodía pop, pero esa crudeza resultó ser su mayor fortaleza.

La canción alcanzó el décimo lugar en las listas de éxitos de Estados Unidos y del Reino Unido, convirtiéndose desde entonces en un disco de doble platino en Estados Unidos y triple platino en Gran Bretaña.

