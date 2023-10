Cayó la sanción: Multan a Antonio Mohamed por sus críticas al arbitraje en el juego contra América

Tal y como se esperaba desde el fin de semana, ya se hizo oficial que la Comisión Disciplinaria sancionó a Antonio Mohamed por sus expresiones cuestionando el arbitraje en el partido de Pumas contra América.

Desde el sábado, cuando el “Turco” dejó la cancha del Estadio Azteca haciendo señas de pago a los jugadores de América y, posteriormente, declaró que el árbitro había ido a seguir órdenes, sabíamos que era cuestión de tiempo para que la sanción cayera.

“La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al director técnico del Club Universidad Nacional, Antonio Ricardo Mohamed Matijevich, toda vez que durante el partido y en la conferencia de prensa al finalizar el encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, entre los Clubes América y Universidad Nacional, mantuvo conductas que van en detrimento del Fair Play, del deporte, del juego limpio del fútbol federado en general. Asimismo, realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en específico el artículo 71 incisos b y d).”, publicó en un comunicado la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Vale recordar que el fin de semana pasado, en partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX, los Pumas cayeron contra América por la mínima diferencia con un gol que surgió a raíz de un penal dudoso.

“No voy a dar una opinión del árbitro. Creo que obedece, es una persona que vino a obedecer órdenes”, dijo Mohamed en la conferencia posterior al encuentro.

Por otra parte, Henry Martín, delantero de las Águilas, fue testigo de las señas que el “Turco” realizó a los futbolistas de la banca cuando se marchó a los vestidores.

Turco Mohamed podría ser suspendido por señas de amaño al terminar el clásico capitalinopic.twitter.com/I3i9BNXRRU — Analistas (@SomosAnalistas_) October 1, 2023

“Nada, el partido no acaba y abandona a su equipo. No había acabado el partido y ya se estaba yendo él. Pasa frente a nosotros y nos hace una señal de que se pagó, amañó el partido. Es algo fuerte y a ver si hay video de eso y no sé si pueda suceder algo”, aseguró el delantero mexicano, a quien el silbante le anuló un gol tras revisar el VAR y decretar que cometió falta en la jugada.

Además de la multa, de la cual se desconoce el monto exacto, Antonio Mohamed recibió una advertencia de la Comisión Disciplinaria sobre su conducta futura, ya que, en caso de reincidir, le impondrán sanciones más severas.

