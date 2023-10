Exjefe de gabinete de Donald Trump confiesa que el republicano se negaba a reunirse con militares amputados

John Kelly, jefe de gabinete de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump, reveló que al expresidente le desagradaba tener contacto con los veteranos de guerra que había perdido alguna extremidad a quienes los consideraba perdedores.

Durante una entrevista concedida a la cadena de noticias CNN, el general que trabajó cerca de Donald Trump entre julio de 2017 y enero de 2019, describió al neoyorquino de 77 años como un individuo mentiroso y cruel con los hombres que luchan en nombre del país.

“Una persona que no quería ser vista en presencia de militares amputados porque ‘no me parece bien’.

Una persona que demostró abierto desprecio por una familia Gold Star, por todas las familias Gold Star, en la televisión durante la campaña de 2016, y despotrica que nuestros héroes más preciados que dieron sus vidas en defensa de Estados Unidos“, indicó.

Presuntamente los veteranos de guerra con amputaciones o muertos eran consideraba por Donald Trump como perdedores. (Scott Olson / Getty Images)

Asimismo, Kelly reveló que el republicano, quien ahora pretende reaparecer en la boleta electoral del próximo año con el objetivo de gobernar a la nación por segunda ocasión, fue deshonesto al hablar en público sobre temas como el aborto.

“No es sincero en cuanto a su posición sobre la protección de la vida no nacida, sobre las mujeres, las minorías, los cristianos evangélicos, los judíos, los hombres y mujeres trabajadores.

Es una persona que no tiene idea de lo que representa Estados Unidos. Admira a los autócratas y dictadores asesinos. Es una persona que no siente más que desprecio por nuestras instituciones democráticas, nuestra Constitución y el Estado de derecho”, enfatizó.

Cabe señalar que las declaraciones de John Kelly se suman a las voces de otras dos personas que la semana pasada rompieron el silencio para denunciar la amenaza que le representaría a la nación el volverlo a elegir al frente de la Casa Blanca.

“No prestamos juramento ante un aspirante a dictador. No prestamos juramento a un individuo. Prestamos juramento a la Constitución y prestamos juramento a la idea de que es Estados Unidos, y estamos dispuestos a morir para protegerlo”, expresó el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, a quien Trump acuso de traicionero por presuntamente no apoyarlo a forzar su permanencia en la presidencia.

A la voz del militar también se sumó la de Cassidy Hutchinson, exasistente de Trump en la Casa Blanca, al alertar a la población sobre la verdadera personalidad del magnate.

“Donald Trump es la amenaza más grave que enfrentaremos a nuestra democracia en nuestra vida, y potencialmente en la historia de Estados Unidos”, expresó.

