Demi Lovato anuncia su programa de televisión navideño “A Very Demi Holiday Special”

Cantantes como Cher, Selena Gomez y Mariah Carey ya están preparando sus proyectos que se estrenarán en el último mes del año, y ahora Demi Lovato anunció que el 8 de diciembre estará disponible su especial de televisión “A Very Demi Holiday Special”, en el que además de interpretar villancicos hará duetos con varios artistas invitados.

Algunos de los temas navideños que Lovato cantará será “Rockin’ around the Christmas tree”, “Jingle bell rock” y “Have yourself a merry little Christmas”; próximamente se anunciarán los famosos que asistirán a las grabaciones. Aparte de ser la conductora Demi fungirá como productora ejecutiva del especial, junto con OBB Pictures. Michael D. Ratner, director de esa compañía, declaró en un comunicado lo siguiente: “Hemos tenido el honor de colaborar con Demi varias veces, en documentales, videos musicales, presentaciones en vivo y podcasts. Hemos visto lo talentosa que es. Al estilo típico de Demi, “A Very Demi Holiday Special” arrasará”.

“A Very Demi Holiday Special” se estrenará por Roku Channel; mientras tanto, Demi Lovato continúa promocionando Revamped, un álbum que lanzó el mes pasado y que contiene muchos de sus anteriores sencillos de éxito, pero ahora en versiones de rock.

