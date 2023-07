Usando enterizo negro Demi Lovato se toma una selfie en la que presume su figura

A principios de este año Demi Lovato mostró un cambio radical en su figura, luciendo un cuerpo más tonificado; eso no ha hecho que deje de usar ropa en color negro, que es uno de sus favoritos. Ahora, a través de sus historias de Instagram ella complació a sus fans con una selfie en la que aparece modelando un ajustado enterizo, mientras se probaba diversas prendas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otras imágenes la cantante de 30 años posó recostada en un camastro mientras tomaba el sol, pero también acompañada de amigos y hasta mostrando platillos muy saludables; ella escribió junto a su post la frase: “Tiempo de verano”.

Desliza para ver todas las fotos

Demi tiene todo listo para el lanzamiento de su nuevo álbum, que contiene muchos de sus éxitos, pero ahora en versiones de rock; el primer sencillo es “Sorry not sorry”, en el que participa el guitarrista Slash. Ella compartió en su cuenta de Instagram un fragmento del video que prepara, aunque la canción ya está disponible en plataformas. View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)

