Timothy Bradley dice que Terence Crawford tiene entre 30 y 40% de posibilidades de vencer a Canelo Álvarez

Timothy Bradley, excampeón de peso superligero y welter, expresó que Terence Crawford tiene entre 30 y 40% de posibilidades de vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez si se atreve a subir de peso welter a supermediano para retar al mexicano por su título de indiscutible.

En una entrevista con Fighthype, Bradley afirmó que Crawford tiene las habilidades para poder derrotar a Canelo Álvarez si ambos fueran del mismo tamaño, pero cree que la diferencia de peso al saltar tres categorías marcará la diferencia en la posible pelea entre campeones indiscutidos.

“Ahora no son del mismo tamaño y ahí es donde viene la dificultad. Creo que es atrevido ser grandioso para Crawford porque sus habilidades superan a las de Canelo. Sería un 30% de posibilidades, un 40% de posibilidades porque, nuevamente, ese peso. Creo en mi hombre Crawford. Creo que es diferente. Nunca he visto nada como él en el deporte desde que vivo. Podría decir eso, pero eso es duro, es duro. Crawford es un ganador, Crawford no vendrá y se acostará, y Crawford definitivamente saldrá al escudo, no hay duda, pero Canelo tiene otros muchachos a los que puede freír, que necesita freír antes de que Crawford tenga una oportunidad”, dijo.

Terence Crawford se convirtió en doble campeón indiscutido al vencer a Errol Spence Jr. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Eso es duro. Sabemos que Canelo puede ser superado en boxeo, pero la diferencia de tamaño es lo que da miedo en esa pelea. Creo que le dará muchos más problemas que (Jermell) Charlo, sin duda, debido a la mentalidad, y vendría a ganar. Simplemente me pregunto si podrá aguantar el golpe de Canelo, si podrá mantenerse alejado del golpe de Canelo y si podrá absorber el castigo que recibirá y tendrá que soportar”, señaló.

Cabe destacar que Terence Crawford aseguró que está dispuesto a subir al ring con Canelo Álvarez en 168 libras para intentar ganar su tercer campeonato indiscutido en la que considera sería la pelea más grande del boxeo. El reto en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque no le darían crédito por hacerlo, pero después de dejar abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder, ahora el tapatío expresó que Bud no está en sus planes tras vencer a Jermell Charlo.

Para el posible duelo, Crawford tendría que subir 21 libras, situación que podría ponerlo en desventaja, pero algunos expertos en el deporte opinan que el tamaño no será un problema porque el campeón indiscutido de peso welter tiene la habilidad necesaria para poder vencer a Canelo Álvarez. Por ahora Bud debe cumplir su obligación con Errol Spence Jr. y hacer la revancha a finales de año o inicios del 2024, antes de pensar en el tapatío.

Canelo Álvarez volverá al ring el cinco de mayo y Terence Crawford es una de las opciones. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte. El boxeador tapatío tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

