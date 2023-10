Video: Adamari López muestra por dentro la hermosa casa de muñecas de su hijita Alaïa

La presentadora boricua Adamari López, de 52 años, recurrió a su cuenta de Facebook para mostrarle a sus seguidores cómo luce por dentro la casa de muñecas de su hija Alaïa, quien ya cumplió 8 años de edad.

En su material, con duración de más de 3 minutos, ‘La Chaparrita de Oro’ nos dio un recorrido por cada uno de los rincones del hermoso regalo que recibió su hijita en la Navidad del 2019.

“Aquí estamos en la casita de Alaïa. Esta casita que Santa Claus le trajo y que, la verdad, la convertimos en una casita espectacular en donde Alaïa ha pasado muchos momentos lindos, pero esta casita de repente, yo siento, que se ha quedado como chiquita o quizás no está update porque Alaïa ha ido creciendo y ya no juega a la cocinita. Entonces estaba pensando en qué puedo transformar esta casita que siga ella disfrutando de sus momentos aquí adentro, pero que no sea una casita para una niña pequeña porque ya ella ha crecido”, detalló la también emprendedora.

Al estar consciente de que la casa necesita una transformación, Ada detalló que quizá ahora la cocina esté de más, por lo que ha contemplado la posibilidad de incorporar un escritorio u otros elementos que se adapten más a las necesidades actuales y futuras de la hija que tuvo con Toni Costa.

“Se me ocurre que, a lo mejor, puedo dejarle quizás los colores que tiene. pero transformar y poner un escritorio para que, a lo mejor, ella pueda estudiar aquí, que pueda seguir teniendo fotos de sus amigos y de su gente querida, pero quitarle un poquito quizás de las cosas de niño que hay”, dijo Ada, quien invitó a sus seguidores a darle posibles sugerencias que la ayuden a aprovechar de mejor manera el rincón favorito de su hija.

La casita cuenta en la actualidad con una cocina, un comedor, una sala y una litera en la planta alta, pero ya ninguno de esos espacio es aprovechado por su hija, por lo que no descartó que la transformación incluya un cambio de dueño, pues Ada bien podría montar ahí la oficina del emprendimiento que está arrancando, pero para ello primero lo deberá consultar con su hija.

