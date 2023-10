Arrestan a hombre armado que pidió ver al gobernador de Wisconsin y regresó con un rifle de asalto

Un hombre entró ilegalmente con una pistola al Capitolio de Wisconsin, exigiendo ver al gobernador Tony Evers, y regresó por la noche con un rifle de asalto después de pagar la fianza, dijo el jueves un portavoz del estado.

El hombre, que estaba sin camisa y tenía una pistola enfundada, se acercó a la oficina del gobernador en el primer piso del Capitolio alrededor de las 2 pm del miércoles, dijo la portavoz del Departamento de Administración estatal, Tatyana Warrick.

El hombre exigía ver al gobernador, que no estaba en el edificio en ese momento, dijo Warrick.

Un oficial de policía del Capitolio se sienta en un escritorio afuera de un conjunto de salas que incluyen la oficina del gobernador, la sala de conferencias y las oficinas del fiscal general.

El hombre fue detenido por portar abiertamente un arma de fuego en el Capitolio, lo cual es ilegal. Se pueden ingresar armas al Capitolio si están ocultas y la persona tiene un permiso válido. El hombre arrestado no tenía un permiso de portación oculta, dijo Warrick.

El hombre fue ingresado en la cárcel del Conde de Dane, pero luego pagó la fianza.

Regresó al exterior del Capitolio poco antes de las 9 pm con un rifle de asalto, dijo Warrick. El edificio cierra al público a las 6 de la tarde. Exigió nuevamente ver al gobernador y fue detenido.

La policía de Madison informó el jueves que el hombre, cuyo nombre no fue identificado, fue puesto bajo custodia productiva y trasladado al hospital. Un portavoz del departamento de policía no respondió un correo electrónico en busca de detalles adicionales.

La portavoz de Evers, Britt Cudaback, declinó hacer comentarios. La oficina del gobernador normalmente no responde preguntas sobre cuestiones de seguridad.

El incidente es sólo el último de una serie de amenazas violentas contra funcionarios públicos.

Evers, un demócrata, estaba en una lista de objetivos de un pistolero sospechoso de matar a tiros a un juez del condado retirado en su casa de Wisconsin en 2022. Otros en esa lista incluían a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell. Whitmer fue objeto de un complot de secuestro en 2020 .

Warrick dijo que no se planearon cambios inmediatos en la seguridad en el Capitolio ni en el gobernador. El público tiene acceso gratuito al Capitolio todos los días de 8 am a 6 pm No hay detectores de metales.

