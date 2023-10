Biden descarta cancelar construcción de nuevo muro fronterizo: “No puedo detener eso”

El presidente Joe Biden confirmó que continuará el proyecto de construcción de 32 kilómetros adicionales del muro fronterizo en Texas, debido a que él no tiene el poder para detener el plan.

“El dinero fue designado para el muro fronterizo”, justificó Biden en referencia a decisión del Congreso. “Intenté que lo reasignara, que redirigieran ese dinero. No lo hicieron. No lo hicieron. Mientras tanto, no hay nada bajo la ley más que tener que usar el dinero para lo qué fue designado. No puedo detener eso”.

El presidente fue cuestionado en la Casa Blanca por reporteros si creía que el muro fronterizo era efectivo. Su respuesta fue escueta, pero contundente: “No”.

Biden se alistaba a reunirse con el nuevo presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Q. Brown Jr., pero fue cuestionado sobre el plan de construir el muro, luego de revelarse el proyecto liderado por la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El proyecto, que incluye una barrera de poco más de cinco metros de alto y cámaras de vigilancia, será erigida en el condado de Starr, en Texas, en el Sector del Valle del Río Grande.

Como parte de la justificación en el proyecto, la Administración Biden dijo que ha registrado un incremento en el cruce de inmigrantes indocumentados en la zona.

Sin embargo, el Centro para la Diversidad Biológica lanzó la alerta de la construcción del muro, al afirmar que afectará la fauna silvestre y que la Administración Biden dejaría de aplicar 26 leyes.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el plan iba en sentido contrario a la postura de Biden sobre el muro.

“Es contrario a lo que venía sosteniendo el presidente Biden”, dijo López Obrador en su conferencia en la mañana de este jueves.

Aunque el mandatario mexicano agregó que había una fuerte presión de la “extrema derecha” en Estados Unidos para mantener el proyecto.

Durante su campaña presidencial, Biden prometió detener la construcción del muro, para lo cual tomó acciones apenas asumió la presidencia, ya que el 20 de enero del 2021, Biden incluso proclamó la redirección de fondos destinados, porque “había otras prioridades”.

Trump celebra el avance del muro

El expresidente Donald Trump celebró que la Administración Biden deba continuar con la construcción del muro fronterizo.

“Es muy interesante ver al corrupto de Joe Biden violar todas las leyes ambientales para demostrar que tenía razón cuando construí 560 millas (¡en la historia dicen incorrectamente 450!) de un nuevo y hermoso muro fronterizo”, dijo Trump en su plataformma Truth Social. “Como he dicho a menudo, durante miles de años, sólo hay dos cosas que han funcionado consistentemente: ¡las ruedas y las paredes!”

