Chris Rock dirigirá una película sobre la vida de Martin Luther King Jr.

El actor de comedia Chris Rock ha decidido regresar a su faceta como director, con una película acerca de la vida de Martin Luther King Jr., basada en el libro King: A Life, escrito por Jonathan Eig y que es considerado una de las biografías más completas del activista, quien murió asesinado en 1968.

El filme será distribuido por Universal Pictures y producido por Steven Spielberg, quien junto con Rock planeó el proyecto. En los próximos meses se anunciará el nombre del actor que llevaría el rol protagónico en la cinta, que será el cuarto trabajo de Chris como realizador, después de “Head of state”, “I think I love my wife” y “Top five”.

En 2022 Chris Rock fue objeto de polémica al ser golpeado por Will Smith durante la entrega de los premios Oscar; luego de algunos meses él volvió a presentarse en clubes con su espectáculo de stand-up, para después estrenar en la plataforma Netflix el especial “Selective Outrage”, grabado en vivo y que obtuvo buenas críticas.

