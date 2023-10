Exginecólogo de USC muere antes de enfrentar juicio con cargos de conducta sexual inapropiada

El doctor George Tyndall, exginecólogo de USC, fue encontrado muerto en su domicilio de Los Ángeles previo al juicio que enfrentaría el próximo año bajo cargos de conducta sexual inapropiada contra mujeres de la universidad.

Con el fallecimiento de Tyndall, de 76 años, se queda sin efecto un juicio en el que se esperaba que decenas de exalumnas de USC dieran sus testimonios y testificaran sobre el comportamiento inadecuado y comentarios de acoso por parte del acusado durante exámenes ginecológicos en una clínica de salud del campus.

El abogado defensor de Tyndall, Leonard Levine, dijo que una amistad cercana intentó comunicarse este miércoles con el exginecólogo, pero no respondió a las llamadas telefónicas. Cuando la amiga llegó al condominio del doctor, lo encontró inconsciente en la cama.

“Desde el principio, el doctor Tyndall negó rotundamente cada uno de los cargos que presentaron en su contra. Todo lo que siempre quiso fue su día en la corte, que confiaba que terminaría con su completa exoneración. Ahora, ni él ni sus acusadores entenderán eso, y eso es muy desafortunado para todos los involucrados”, expresó el abogado a LA Times.

Tyndall se encontraba en libertad después del pago de una fianza.

El abogado dijo que la oficina del forense practicará la autopsia del exginecólogo, pero mencionó que en el domicilio de Tyndall no se encontraron evidencias de actos criminales o suicidio.

Al enterarse de la muerte de su cliente, Levine notificó al tribunal y espera presentar un certificado de defunción durante la próxima audiencia de seguimiento sobre el caso penal en contra de Tyndall.

El mes pasado, Tyndall se declaró no culpable de los 27 cargos de delitos graves que presentaron en su contra.

Tyndall trabajó en la clínica de salud de la USC por casi tres décadas, y según las denuncias, sus pacientes tenían entre 18 y 20 años. Las investigaciones determinaron que los presuntos delitos fueron cometidos entre 2009 y 2016.

El exginecólogo daba atención en la clínica de salud del campus de USC. Crédito: ROBYN BECK | AFP / Getty Images

El médico fue acusado en junio de 2019 después de un artículo de LA Times de 2018 sobre una investigación sobre acusaciones de abuso sexual. El exginecólogo entregó su licencia médica en septiembre de 2019, según los registros de la Junta Médica de California.

De haber sido hallado culpable, Tyndall podría haber enfrentado una sentencia de hasta 64 años en prisión.

Funcionarios de USC negaron repetidamente las acusaciones de encubrimiento relacionado con Tyndall, y mencionaron que ante este caso se determinó implementar nuevos protocolos en su centro de salud estudiantil para garantizar que cualquier queja sea investigada y resuelta por funcionarios y autoridades universitarias apropiadas.

USC informó que se contrató a médicas certificadas, además de introducir material educativo para pacientes sobre exámenes sensibles.

Debido a este caso, la USC realizó un pago de más de $1,100 millones de dólares, el mayor en la historia de la educación superior para resolver reclamaciones relacionadas con miles de mujeres que fueron tratadas por Tyndall durante sus 27 años como asociado en la universidad.

“Se salió con la suya. Casi no pasó ningún día en la cárcel. Causó un sufrimiento indecible a cientos, si no es que a miles, de estudiantes de la USC… No puedo explicar esto a mis clientes”, dijo John Manly, uno de los abogados principales en las demandas civiles presentadas por las víctimas.

