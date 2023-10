Mayorkas: Hay que renunciar a las regulaciones y construir un muro fronterizo en Texas

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, citó una “necesidad aguda e inmediata” de renunciar a docenas de leyes federales para construir un muro fronterizo en el sur de Texas, donde ha aumentado el arribo de inmigrantes indocumentados en los meses recientes, nuevamente el jueves, cuando se cuestiona si esta decisión del gobierno de Biden es o no un cambio en su política migratoria.

El DHS publicó el miércoles un anuncio en el Registro Federal de EE.UU. que se refiere a la construcción del muro fronterizo en el condado de Starr en el sector del Valle del Río Grande, donde la administración dice que hay “un alto nivel de entrada ilegal”. La agencia informó de más de 245,000 encuentros de inmigrantes en el sector durante este año fiscal.

El DHS dijo en el anuncio publicado el miércoles en el Registro Federal que la administración estaba renunciando a aplicar leyes federales como la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Potable Segura y la Ley de Especies en Peligro para la construcción del muro en el condado de Starr, Texas, y que se estarán utilizando fondos federales asignados en 2019, esto es durante el gobierno de Donald Trump.

“Actualmente existe una necesidad aguda e inmediata de construir barreras físicas y caminos en las cercanías de la frontera de los Estados Unidos para evitar entradas ilegales a los Estados Unidos en las áreas del proyecto”, dijo en el aviso del miércoles el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

En una declaración posterior citada por NBC News, un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señaló que Mayorkas emitió la exención en virtud de la ley federal de inmigración para un proyecto de barrera que se anunció silenciosamente en junio y que se construirá en aproximadamente 17 millas de la frontera en el condado de Starr, en Texas.

Mayorkas emitió el jueves la siguiente declaración refiriéndose a las noticias recientes sobre la construcción del muro en la frontera de Texas por la Administración Biden: “Quiero abordar los informes de hoy relacionados con un muro fronterizo y ser absolutamente claro. No hay una nueva política de la Administración con respecto a los muros fronterizos. Desde el primer día, esta Administración ha dejado claro que un muro fronterizo no es la respuesta. Ésa sigue siendo nuestra posición y nuestra posición nunca ha flaqueado. El lenguaje del aviso del Registro Federal está siendo sacado de contexto y no significa ningún cambio en la política”.”.

Y continuó explicando que: “El proyecto de construcción reportado hoy fue apropiado durante la administración anterior en 2019 y la ley exige que el gobierno utilice estos fondos para este propósito, lo cual anunciamos a principios de este año. Hemos pedido repetidamente al Congreso que rescinda este dinero, pero no lo ha hecho y estamos obligados a cumplir la ley”.

“Esta Administración cree que una seguridad fronteriza eficaz requiere un enfoque más inteligente e integral, que incluya tecnología de vigilancia fronteriza de última generación y puertos de entrada modernizados. Necesitamos que el Congreso nos dé los fondos para implementar estas herramientas comprobadas”, finalizó Mayorkas en su declaración.

El principal cuestionamiento sobre la reanudación de la construcción del muro fronterizo por la Administración Biden ha sido porque marca un importante cambio de política para Biden, quien prometió que no se construiría “ni un pie más de muro” bajo su administración durante su campaña electoral de 2020.

Al asumir el cargo en 2021, Biden también emitió una orden ejecutiva que decía en parte: “La política de mi administración será que no se desvíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo… Construir un muro enorme que abarque todo el sur del país”. “La frontera no es una solución política seria. Es un desperdicio de dinero que desvía la atención de las amenazas genuinas a nuestra seguridad nacional”.

