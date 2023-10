Butaca TV celebra las historias e íconos del cine latinoamericano durante el Mes de la Herencia Hispana

Hoy más que nunca, el mundo del entretenimiento experimenta una creciente ola de representación hispana que ha dado cabida a que la comunidad latina se sienta identificada con la música, personajes e historias que se producen día a día.

Personalidades como Salma Hayek, Wagner Moura, Diego Luna, Sofía Vergara, Pedro Pascal, Oscar Isaac, Mabel Cadena y Eiza González encabezan grandes producciones portando un estandarte que hasta hace algunas décadas era imposible.

No obstante, este movimiento es el resultado de años de trabajo de los artistas que desempeñaron un papel fundamental en la configuración de la industria, no sólo en México, sino también en toda América Latina. Y no hay mejor momento para recordarlos que en el marco de la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

La época de los años 30s a 50s, fue testigo del surgimiento de figuras icónicas cuya influencia perdura en el tiempo; tal es el caso de Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Tin-Tan, Antonio Aguilar, Emilio Fernández y Gabriel Figueroa. Con su talento y carisma estas luminarias dejaron huella en la gran pantalla y en la historia del cine como se conoce hoy en día.

El actor mexicano Mario Moreno “Cantinflas”, en la cinta “La vuelta al mundo en 80 días” | Foto: Getty Images Crédito: Getty Images

Además de dejar huella imborrable en el panorama cinematográfico mundial, sus contribuciones continúan inspirando a cineastas, actores y audiencias, consolidando su legado como verdaderos íconos del arte y la cultura.

Cabe recalcar que el legado de estas historias y grandes personajes que han marcado al cine se mantiene vigente a través de plataformas de streaming que mantienen al público conectado con sus raíces a la distancia de un “click“.

Es justamente en un esfuerzo de seguir honrando la memoria de aquellos íconos y pioneros latinoamericanos que Butaca TV ha decidido hacer una recolección de aquellos clásicos del séptimo arte que recolectan lo mejor del talento latino. ¿Cómo lo hace? Por medio de una selección exclusiva que permite al público decidir qué película o serie ver dependiendo de su país o región.

Bajo la categoría “¡Celebremos México!”, la plataforma de contenido cuenta con títulos como: “Mano de Obra”, “Morelos”, “El Elegido”, “Cómprame un revólver”, “Dólares de Arena”, “Todo el Poder”, “La Libertad del Diablo” y “Párpados Azules”, por mencionar algunos.

Eso sí, el cine mexicano no es el único homenajeado durante el Mes de la Herencia Hispana dentro de Butaca TV. Argentina también se convirtió en uno de los países cuyo arte se celebra por medio de una categoría especial: “Made in Argentina”.

Historias como “Furtivo”, “La plegaria del vidente”, “La ilusión de Noemí”, “Leones”, “El camino del vino”, “El turno nocturno”, “Respira”, “El testigo íntimo”, “Arpón” y “Venimos de muy lejos”, son otras de las que figuran dentro de este conteo.

Para los amantes de las producciones originarias de Chile, Perú y Puerto Rico también hay una amplia selección de material que celebra la riqueza cultural y el orgullo que representa el pertenecer a la comunidad hispana. ¡Que gran manera de seguir festejando el Mes de la Herencia Hispana!

