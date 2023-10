La Opinión Hoy: El muro de Donald Trump, sigue con Biden

El presidente Joe Biden confirmó que el proyecto de construcción de 32 km adicionales del muro fronterizo en el sur de Texas continuará, debido a que él no tiene el poder para detener este plan.

“El dinero ya ha sido designado para el muro fronterizo”, justificó Biden, en referencia a la decisión del Congreso, pese a que el muro fue la piedra angular de la administración de Donald Trump y que el propio Biden aseguró durante su campaña que no se construiría “un solo metro más de la obra”.

“Intenté que lo reasignara, que redirigieran ese dinero. No lo hicieron. No lo hicieron. Mientras tanto, no hay nada bajo la ley más que tener que usar el dinero para lo que fue designado. No puedo detener eso”, dijo el primer mandatario estadounidense.

Biden aseguró que pese a que intentó que el presupuesto se reasignara en otra dirección, sus intentos fueron infructuosos y el dinero se utilizará en lo que fue originalmente asignado.

Equipos de construcción trabajan en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México en Jacumba, California. (Sandy Huffaker/Getty Images)

El presidente fue cuestionado en la Casablanca por reporteros si él creía que el muro fronterizo era efectivo, su respuesta fue escueta, pero contundente, no. Mientras, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia mañanera que este plan va en sentido contrario a la postura de Biden sobre el muro, pero que ya lo hablará en su momento con el presidente estadounidense.

El mandatario mexicano agregó también que habría una fuerte presión de la extrema derecha en los Estados Unidos para mantener con vida este proyecto.

Durante su campaña presidencial, Biden prometió detener la construcción del muro, para lo cual tomó acciones apenas asumió la presidencia, ya que el 20 de enero del 2021, Biden incluso proclamó la redirección de fondos destinados, porque “había otras prioridades”.

50 años después, vuelve el terror con “The Exorcist: Believer”

Si aún no tienen plan para el fin de semana, y Rafael Cores presentó “Pantallas” con las mejores recomendaciones para cine y plataformas en el pódcast “La Opinión Hoy”.

“Si el fin de semana pasado o viernes pasado recomendaba muchas películas para ir al cine, hoy voy a recomendar más plataformas de streaming y menos cine (…) creo que el estreno quizás ya más llamativo de la semana es The Exorcist Believer que no es más que una nueva película del exorcista que es curioso porque un título tan popular en su momento”, detalló Cores.

Rafael también alegó que “El Exorcista la original que se lanzó en 1973 y se convirtió rápidamente en un clásico del cine del terror, pero no dio lugar a una franquicia ni a que hubiese muchas películas (…) han tenido que pasar 50 años para que haya una secuela, así que no tiene demasiada relación con la primera aunque sí que hay algún personaje ahí que se repite, básicamente está Víctor Findel es como el protagonista”.

“Él solo este hombre a su hija Ángela y cuando ella y su amiga Catherine desaparecen en el bosque y regresan 3 días después sin ningún recuerdo de lo que ha pasado, pues ahí se desencadena toda una serie de eventos”, dijo.

“Joan Baez I Am A Noise“

Rafael Cores también conversó sobre estas opciones, en este caso es de “un documental que se estrena en cines, sobre la historia sobre la vida de Joan Baez, que se llama Joan Baez I am Nois, este es un retrato de esta cantante y activista de toda su vida muestra su último Tour, o sea muestra escenas recientes, pero también se va a hacer flashbacks al pasado, esta mujer trabajó con Martín Luther King en todo el movimiento de los derechos sociales, tuvo un romance de joven con Bob Dylan y bueno todo eso se cuenta en este documental que también es hasta cierto punto casi que recordar la historia de Estados Unidos de las últimas décadas“.

La cantautora y activista estadounidense Joan Baez posa para los fotógrafos en la alfombra roja a su llegada para ver la película ‘Joan Baez I Am A Noise. (STEFANIE LOOS/AFP via Getty Images)

Seguir leyendo: