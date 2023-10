La Opinión Hoy: Trump “despotrica” durante juicio en su contra en Nueva York

El expresidente estadounidense Donald Trump declaró como “una farsa” y “caza de brujas” el juicio civil por fraude de $250 millones de dólares tras acudir el lunes 2 de octubre a los tribunales en Nueva York.

“Es una estafa, una farsa. Quieren perjudicarme en una elección porque soy el favorito republicano… Esto tiene que ver con una interferencia electoral, pura y simple. Están tratando de dañarme para que no me vaya tan bien como me está yendo en esta elección (presidencial de 2024)… La mayor caza de brujas de todos los tiempos”, señaló Trump tras criticar el actuar de la fiscal de Nueva York, Letitia James.

Luego de comparecer por más de una hora, el expresidente salió de los tribunales ante un fuerte dispositivo de seguridad que se instaló desde ayer domingo en la ciudad estadounidense.

El expresidente estadounidense Donald Trump sale después del primer día de su juicio por fraude civil en la Corte Suprema del Estado de Nueva York en la ciudad de Nueva York el 2 de octubre de 2023. (JOHN LAMPARSKI/AFP via Getty Images)

El expresidente y sus codemandados enfrentan un juicio por $250 millones de dólares por presuntamente cometer fraude al elevar su patrimonio con la obtención de mejores condiciones en cuanto a préstamos inmobiliarios y pólizas de seguros.

Tras su llegada el domingo por la noche a Nueva York, Trump había adelantado a través de sus redes sociales que acudiría a comparecer en persona para defender su reputación y su nombre.

“Iré a la corte para luchar por mi nombre y mi reputación contra una fiscal general corrupta y racista, Letitia James, que hizo campaña para ‘hacerse con Trump’, y un juez que odia a Trump y que es injusto, desquiciado y cruel en su caza contra mí”, escribió en Truth Social.

El ex presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de los medios de comunicación fuera de la sala del tribunal de la Corte Suprema del Estado de Nueva York. (ED JONES/AFP via Getty Images)

Se espera que el juicio por fraude contra Trump, su empresa y dos de sus hijos Eric y Donald Jr., presentado desde el mes de septiembre de 2022, tenga una duración de aproximadamente tres meses.

Becky G entrega el corazón en “Esquinas”

En medio de la expectativa que ha generado el próximo álbum de la cantante Becky G, “Esquinas”, se dio a conocer que la famosa decidió unir su talento al de la agrupación mexicoamericana Yahritza y su Esencia en un tema.

Fue a través de sus historias de Instagram que la cantante compartió un fragmento del tema musical que lleva por título “Patrás”. Durante los segundos que duró la “probadita” se logra apreciar que la melodía y la letra rendirán un homenaje al desamor.

“A veces pienso que puedo ignorar tus defectos, pero luego me echo ‘patrás’, pero luego me echo ‘patrás’. Te la pasas con morras y en las pedas, esa vibra conmigo no pega (…) Nadie va a cambiarte y ese es el problema”, es parte de la letra que compone la canción.

En cuanto a la melodía, se aprecia la fusión que ambos artistas realizaron para cantarle al desamor. Y es que cuenta con la popular guitarra sierrerña que adoptaron los hermanos Martínez y con la inconfundible voz de Yahritza Martínez.

Sin embargo, este no fue el único adelanto que Becky G compartió con su público desde redes sociales. La joven se dio a la tarea de celebrar cada una de las colaboraciones que conforman su nuevo material discográfico; dentro de la lista se encuentran estrellas como Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Iván Cornejo, DannyLux, Chiquis Rivera y los hermanos Leonardo y Ángela Aguilar.

