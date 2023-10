Inter Miami y Lionel Messi se despiden de los playoffs de la MLS tras caer ante Cincinnati

Cincinnati triunfó este sábado por 1-0 en el campo del Inter Miami, en el regreso de Lionel Messi tras cuatro partidos de baja por lesión, y dejó al equipo del técnico Gerardo ‘Tata’ Martino oficialmente fuera de la pugna por los ‘playoffs’ de la MLS.

Un gol del argentino Álvaro Barreal certificó el fracaso del Inter Miami, que ocupa la penúltima posición en el Este de la MLS y está ahora a siete puntos del DC United, que marca los puestos de ‘playoffs’, a falta de dos jornadas para el final.

El club de Florida pagó su rendimiento muy negativo visto hasta julio, y pese a que la llegada de Messi hubiera cambiado el rumbo de la campaña, los últimos resultados negativos acabaron con las esperanzas de la franquicia de llegar a la postemporada.

Messi volvió a competir tras perderse cuatro partidos por lesión. Saltó al campo en el minuto 55, pero no pudo cambiar la historia del partido. El campeón del mundo anotó once goles en trece partidos con su nuevo club y fue campeón de la Leagues Cup, pero no podrá jugarse el título de la MLS.

La lucha por la postemporada en el Este está al rojo vivo. Con el Montreal octavo con 41 puntos, en este momento clasificado, perseguido por un trío formado por el DC United (ya eliminado al haber jugado todos sus partidos), el Chicago Fire y los New York Red Bulls, todos con 40.

También siguen con opciones el New York City (38, con un partido por jugar) y el Charlotte (36, con dos partidos por jugar).

En el Este, ya están matemáticamente clasificados Cincinnati, Orlando City, New England Revolution, Philadelphia Union, Columbus Crew, Atlanta United y Nashville SC.

Tras quedar fuera de la pelea por la postemporada, el técnico argentino Gerardo Martino dio la cara para analizar el final del sueño del Inter Miami, justificándolo por el hecho de haber vivido “el peor momento del año en los últimos veinte días”.

“En el momento clave, cuando necesitamos estar completos, no lo estuvimos”, justificó el argentino teniendo en cuenta la cantidad de lesiones y ausencias recientes en los partidos más importantes.

Sigue leyendo:

– Messi y Peso Pluma se encuentran en el partido que deja eliminado al Inter Miami (Video)

– El Inter Miami buscará subirse al “último tren” para seguir con vida en la Major League Soccer

– Josef Martínez destaca la importancia de Lionel Messi en su posible regreso con el Inter Miami