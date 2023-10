El Inter Miami buscará subirse al “último tren” para seguir con vida en la Major League Soccer

Inter Miami se prepara para el importante partido contra el Cincinnati, en el que el equipo del técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino se juega sus últimas opciones de clasificar a la postemporada de la MLS, con el posible regreso, tras cuatro partidos de ausencia por lesión, de Lionel Messi.

El ídolo del fútbol mundial, que lleva once goles en doce partidos con el Inter Miami, se perdió tres partidos ligueros y la final de la Copa US Open en las últimas dos semanas y su club ha sumado dos empates y dos derrotas.

Bajó a la penúltima plaza de la MLS tras ser arrollado 1-4 por el Chicago Fire el último miércoles y, a tres jornadas de final, está a cinco puntos de los puestos de ‘playoffs’, aunque tiene un partido menos que sus rivales directos.

La cita con Cincinnati, el mejor equipo de la temporada regular de la MLS, representa un momento clave para intentar reabrir horizontes de clasificación que en este momento parecen muy lejanos.

Así lo reconoció el mismo Martino luego de la última derrota en la Ciudad de los Vientos.

“Me voy con la tristeza de que nuestras chances se van esfumando. Ya no dependemos de nosotros. Pueden existir oportunidades si otros resultados nos ayudan. Pero hoy el problema no radica en qué hacen los rivales, también es que tenemos que ganar tres partidos y es el momento en el que tenemos peor rendimiento del equipo”.

En este contexto, el regreso de Messi puede recargar de entusiasmo a un equipo que cambia radicalmente con o sin el argentino en el campo.

Con Messi, es invicto y conquistó en agosto la Leagues Cup, además de clasificarse a la final de la Copa US Open. Sin él, sólo ganó uno de seis partidos.

El Inter Miami suma 33 puntos y está a cinco del Montreal y el New York City, que marcan los puestos de ‘playoffs’. También debe superar en la tabla a los New York Red Bulls y el DC United (ambos con 37 puntos) y el Charlotte (36).

Ya no depende de sí mismo el Inter Miami, que tendrá que mirar con atención los resultados del New York City, que visita al DC United, del Montreal contra los Portland Timbers y del Charlotte contra el Chicago Fire.

En el Oeste, el Saint Louis City, franquicia debutante en la MLS, ya está seguro de llegar a los ‘playoffs’ como primer clasificado de su conferencia, y también están clasificados Los Ángeles FC y los Seattle Sounders.

El duelo entre el Austin del argentino Sebastián Driussi, que está a tres puntos de los puestos de ‘playoffs’, y el LAFC es el más destacado de la jornada en el Oeste.

