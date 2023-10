Paunovic aleja los rumores de una salida de Chivas: “Quiero estar aquí mucho tiempo y quiero ganar”

Las Chivas de Guadalajara derrotaron 4-1 al Atlas y salieron de la mala racha con Veljko Paunovic que afirmó que no se irá y quiere estar mucho tiempo en el Rebaño Sagrado.

Durante la última semana hubo rumores sobre una posible salida de Paunovic del equipo de Guadalajara tras la polémica de indisciplina. Presuntamente el técnico serbio recibió ofertas de España y la MLS, pero optó por quedarse en Chivas.

“Creo que demuestro en todo lo que hago que yo quiero estar aquí mucho tiempo y quiero ganar aquí. Yo no he hecho nada mal, yo no puedo responder a lo que se escribe. Voy a darlo todo hasta que me quieran aquí, depende de ustedes y del rendimiento del equipo”, comentó Veljko Paunovic tras ganar el Clásico Tapatío.

Las Chivas llegaban con mucha presión a este encuentro tras no sumar 3 puntos desde agosto y enfrentarse en el Clásico Tapatío.

“Después de la final hubo un poco la sensación que nos falta y no llegaba una situación como un catalizador que nos podía levantar. Creo que eso fue determinante, esta semana la calificó como determinante, y este día como el resurgimiento”, agregó el técnico serbio.

El club informó el pasado martes que su delantero estrella y seleccionado nacional Alexis Vega, Cristian Calderón y el joven Raúl Martínez, quien debutó en julio pasado, fueron separados de manera indefinida del plantel.

Paunovic afirmó que el castigo se mantiene por el momento, pero aseguró que la directiva y el cuerpo técnico están dispuestos a perdonar si hay interés y disposición por parte de los jugadores.

“El que quiere ser perdonado tiene que poner de su parte, tomar el primer paso. Un perdón no se pide y no se da, se gana; también los hechos son importantes, pero es un asunto que más adelante se tratará”, afirmó.

Este sábado el Guadalajara goleó a su enconado rival, el Atlas, en el derbi tapatío por 4-1 con goles de Fernando Beltrán, doblete de Ricardo Marín y uno más de Roberto Alvarado.

El triunfo es un respiro para el conjunto rojiblanco que rompió su racha de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria en el torneo y se coloca en el quinto lugar de la clasificación con 18 puntos de 36 posibles.

