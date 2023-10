Tiago Volpi anotó un penal, superó a Sergio Canales y Nico Ibáñez en la tabla de goleadores en Liga MX

Tiago Volpi, portero del Deportivo Toluca, ha sido la sensación en este Torneo Apertura 2023 debido a que ha demostrado que no solo es el mejor en el arco, sino también para anotar goles. Volpi ya tiene cuatro tantos en esta temporada y suma 10 goles con los Diablos, dejando su huello como goleador.

El brasileño volvió a demostrar su hambre de gol en el encuentro entre los Diablos y el Querétaro en el encuentro de la Jornada 12. Volpi cobró el penal en el minuto 58, sumando cuatro goles en el torneo. Estas acciones le permiten estar en la pelea del top de jugadores con más goles en la Liga MX.

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!!



¡¡Tiago Volpi!! ¡¡Ley del Ex!! El arquero de los Diablos le devuelve la ventaja a los Escarlatas.#LigaBBVAMX | #Apertura2023 | 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/B94aSLu3fs — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 8, 2023

Con este cuarto gol, el portero del Toluca acumula más goles que Sergio Canales (Rayados), quien se perderá lo que resta del Torneo Apertura por una lesión, y también puede presumir que ha superado a Nico Ibáñez, considerado uno de los delanteros estrellas de Tigres.

Otros de los puntos que diferencia a Tiago de Ibáñez es su cantidadde minutos en el campo de juego, Volpi suma 1.080 minutos de juego mientras que Nico tiene 445 minutos disputados.

¿Cuál es el próximo paso de Tiago Volpi?

Tras su nueva hazaña como portero-goleador, le permite intentar superar a Julián Quiñones del América, Avilés Hurtado de FC Juárez y Juan Ignacio Dinneno de Pumas, jugadores que acumulan cinco tantos en el torneo.

Actualmente, el jugador que lidera la lista de goleadores del Apertura 2023 es el jugador Harold Preciado de Santos Laguna, quien acumula ocho goles. Preciado podría sumar más tantos a su lista cuando dispute el encuentro de la Jornada 12 contra el León.

El próximo encuentro que disputará Tiago Volpi será en la Jornada 13, cuando los Diablos se enfrenten a León el 21 de octubre, esto luego de las próximas fechas FIFA. Durante los entrenamientos, Volpi podrá sumar más habilidades para sus tiros de penal y así continuar en la pelea por ser parte del top de goleo del Apertura 2023.

Tiago Volpi tuvo un altercado con directivo de Gallos

El portero estrella del Club Toluca estuvo involucrado en un altercado con uno de los directivos de Gallos de Querétaro cuando finalizó el partido en el Estadio Nemesio Diez. De acuerdo con Volpi, el directivo presuntamente lo insultó.

En los videos difundidos en las redes sociales se ve al portero tratando de alcanzar al integrante de los directivos de Gallos, mientras que uno de sus compañeros lo alcanzó para detenerlo.

“Hay gente que yo creo que no hace bien su trabajo y quiere venir a hacer espectáculo encima de nosotros. Como bien mencionas, estaba haciendo mi oración, como siempre hago después del partido, viene una persona, un directivo y yo pienso que me viene a saludar”, dijo Volpi después del partido.

“Cuando le doy la mano, me quita la mano y me empieza a insultar. No conviene que yo repita aquí con ustedes (los reporteros), pero desdije que yo faltara el respeto a la playera del Querétaro”, agregó.

Al terminar el encuentro #TiagoVolpi tuvo un altercado con el entrenador de los #Gallos

En espera de sus declaraciones respecto a lo que sucedió en la cancha del #N10 @TolucaFC @Club_Queretaro pic.twitter.com/Z4JvL3AJlh — Chris González ❤️🤍⚽ (@ChrisG_ofi) October 8, 2023

Volpi indicó que cree que el penal que anotó en el partido ante los Gallos fue motivo de molestia de los directivos y si bien reiteró su respeto por su exequipo, ahora se debe al Toluca.

“Creo que se molestó porque hice el gol al final, no voy a dejar de patear un penal, más cuando soy el cobrador oficial, porque es mi ex equipo. No tiene lógica y será una falta de respeto a la afición del Toluca, se molestó por eso, me empezó a dar muchas cosas, vino a pechearme, poner su cabeza en mi cara y me calenté, no pasó de esto”, contó.

Sigue leyendo: