¿Alguna sorpresa? Dua Lipa borra sus fotos de Instagram y cambia de perfil

Dua Lipa sorprendió a sus fans este lunes 9 de octubre con la eliminación de todas sus publicaciones en Instagram, por tal motivo desató una gran cantidad de teorías entre sus seguidores.

Los seguidores de la cantante y actriz británica comenzaron a sospechar los motivos de la eliminación de sus publicaciones, además del cambio en las portadas de videos de YouTube por imágenes con un filtro psicodélico, comenzaron a sospechar la posibilidad de un nuevo álbum de la estrella está en camino.

Dua Lipa cambió su foto de perfil en redes sociales. En la imagen, se aprecia lo que parece ser uno de sus ojos con un filtro azul de estilo psicodélico. Los cambios proporcionados por la famosa en redes sociales coinciden con lo dicho hace unas semanas por la intérprete de “Dance The Night”, cuando reveló los primeros detalles de su nuevo álbum de estudio, afirmando que a pesar de que seguirá siendo pop, se inspiraba en la música de los años 70.

Los rumores de un álbum “psicodélico” tomaron fuerza luego de que se filtrara la presunta colaboración entre Dua Lipa y Kevin Parker, líder de Tame Impala, aunque esta información no ha sido confirmada de manera oficial.

El nuevo álbum sería lanzado en 2024, pero los movimientos en sus redes sociales podrían ser el indicio de que quizás está más cerca de lo pensado. Este sería su tercer álbum de estudio, luego de su exitoso disco debut que lleva su propio nombre y que presenta temas como ‘New Rules’ y ‘IDGAF’ y ‘Future nostalgia’, producción del 2020.

Tras el éxito obtenido con su segundo álbum de estudio, ‘Future Nostalgia’, y su incursión al género disco, Dua Lipa estaría lista para empezar una nueva etapa en su carrera musical con el anticipado lanzamiento de un nuevo proyecto.

Durante la mañana de este lunes, múltiples fanáticos percataron que las redes sociales de Dua Lipa habrían sufrido un pequeño cambio de estética, con fotografías distorsionadas, al estilo de un caleidoscopio. Medios y Fans resaltaron que las imágenes distorsionadas concuerdan con las declaraciones de la intérprete de “Levitating” en una entrevista del pasado mes de agosto.

Sobre el sonido del álbum sí que ha dado alguna pista. No se deshace del todo de la esencia que la ha llevado al éxito pero habrá novedades. “Es diferente”, dijo antes de aclarar que “sigue siendo pop, pero con un sonido diferente y una temática lírica más marcada”. Así, se deduce que no se alejará de la línea que viene siguiendo hasta ahora con éxitos como New Rules o Levitating, pero retrocediendo 10 años en la historia de la música.

La escena de Dua Lipa y Henry Cavill, que todos esperan

Argylle, una cinta sobre el mundo del espionaje, un espía pierde la memoria y queda convencido de que es el autor de diversas novelas de espionaje. Cuando finalmente recupera sus recuerdos, decide enfrentar a la organización que le arrebató su vida.

La historia está basada en la novela homónima de Elly Conway que aún no es publicada, la cual se estima que se encuentre disponible en las librerías a partir del siguiente 9 de noviembre de 2023.

El estreno de Argylle está programado para 2024. La cinta que es una colaboración entre Universal Pictures y Apple Studios promete reinventar el género del espionaje y está considerada para ser la primera entrega de una posible trilogía.

