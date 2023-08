Usando bikini de hilos Dua Lipa presume su propia muñeca Barbie

Dua Lipa se ha anotado otro éxito con su canción “Dance the night”, que es el tema principal de la película “Barbie”. El sencillo ha llegado al número 1 en las listas de Reino Unido, y para celebrarlo ella recurrió a su cuenta de Instagram, publicando varias fotos en las que se muestra usando un bikini tejido, sin olvidar su propia muñeca Barbie, que luce un outfit idéntico al que la cantante usa en el videoclip promocional. Las imágenes han obtenido hasta el momento más de dos millones de likes. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

La bella cantante británica subió la temperatura con otras fotografías en las que posa de espaldas, usando unos shorts cacheteros que resaltaron sus atributos; ella escribió junto a su post el mensaje: “Un trasero asoleado”. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Dua Lipa se encuentra grabando su próximo álbum, pero también se ha dado tiempo para mostrar su faceta de modelo. Hace unos días posó para el más reciente número de la revista Vogue (en su edición francesa y con fotos de Mert Alas), sorprendiendo a sus fans al mostrarse con un drástico cambio de look, con las cejas teñidas y un peinado con flequillo.

