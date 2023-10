Dmitry Bivol es acusado por su exesposa de supuesta violencia física

Ekaterina Bivol, exesposa de Dmitry Bivol, denunció que sufrió violencia física y amenazas por parte del campeón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y publicó algunas pruebas de las agresiones en sus redes sociales.

En unas historias publicadas en su cuenta de Instagram, la exesposa de Bivol relató que no lo había hecho público antes porque tenía miedo de perder la custodia de sus hijos, pero ahora que tienen varios meses divorciados quiso contar lo que vivió junto al púgil.

“Dos semanas caminé con abscesos, mientras a ti te otorgaban el título de boxeador del año. Supongo que debí hacerlo antes, pero realmente tenía miedo de que se llevara a mis hijos, ahora por ley están conmigo. No me importa lo que pienses. Gracias por el apoyo, por todo lo demás. Tengo cosas más importantes para demostrar. Esta es la historia de mi vida, quieras leerla o no. ¿Qué esperabas de una persona que golpea gente por dinero?”, escribió.

Supuesta agresión de Dmitry Bivol a Ekaterina cuando tenía 19 años. Captura de pantalla/@bivol_kate

Ekaterina Bivol, quien estuvo casada por 15 años y tienen dos hijos del boxeador, también comentó que su padre le impidió denunciar el abuso de Dmitry Bivol ante la policía y que su suegra le causó daño psicológico. La mujer de 24 años aseguró que no está triste sin el campeón ruso y que es más fuerte de lo que pensaba.

“Rompimos hace dos meses, pero emocionalmente incluso cuatro meses. Fui al psicólogo unos meses antes de la ruptura. Sentí que todo estaba mal. Me salvó. No estoy triste sin él. ¿A qué debería acostumbrarme? Siempre he estado sola al menos seis meses, y durante el último año no nos hemos visto desde hace 10 meses, estoy muy acostumbrada a la soledad. A veces me siento triste, pero pensé que sería peor. Resulta que soy mucho más fuerte de lo que pensaba”, expresó.

Cabe destacar que hasta el momento Dmitry Bivol no se ha pronunciado sobre las supuestas acusaciones de su exesposa Ekaterina, por lo que se espera que pronto de su versión de los hechos.

Dmitry Bivol venció a Canelo Álvarez en mayo del 2022. Foto: Al Bello/Getty Images.

Dmitry Bivol, de 32 años, es monarca de las 175 libras de la AMB y subió por última vez al ring cuando derrotó en las tarjetas a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en noviembre de 2022. El ruso se mantiene invicto en el deporte después de 21 peleas, 11 de ellas por la vía rápida.

