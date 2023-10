Canelo Álvarez debe enfrentar a David Benavídez para saber si sigue en la cima, dice José Benavídez Sr.

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, expresó que la única forma de saber si Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue estando en la cima o si es el fin de su carrera es enfrentando al Monstruo Mexicano.

En una entrevista con Izquierdazo, el padre de Benavídez señaló que Canelo Álvarez tiene que pelear con un 168 libras natural como su hijo y demostrar que todavía puede competir en las grandes ligas, pero advirtió que no esperarán que el mexicano se decida a enfrentarlos.

“La única manera de poder calificarlo y ver dónde está es pelear a un legítimo 168 libras. Y para poder calificar a Canelo tendría que enfrentar a David Benavídez para ver exactamente dónde está. Si todavía tiene para las grandes ligas o si ya es el fin de su retiro, eso tiene que demostrar Canelo. O tal vez pensar que algún día vamos a estar nosotros en esa posición y yo creo que es la nueva era de David Benavídez”, dijo.

Canelo Álvarez defendió nuevamente su título de indiscutido frente a Jermell Charlo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“No hay planes ahorita, el plan solo es (Demetrius) Andrade y primeramente Dios todo salga bien, si nosotros continuamos en nuestra mente está Bivol, si podemos pelear a Bivol en las 175 libras en las 175 libras podemos subir y bajar a las 168. No podemos esperar a Canelo, no podemos estar aquí sentados y esperando a ver cuándo Canelo quiere, si se da la pelea bien y si no hay otras alternativas y vamos a seguir adelante con nuestro camino”, añadió.

Antes de pensar en Canelo Álvarez, David Benavídez primero debe defender su título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Demetrius Andrade el 24 de noviembre y en marzo de 2024 será el retador obligatorio del mexicano, por lo que podrá ser un candidato potencial para la segunda pelea del tapatío en Premier Boxing Champions (PBC).

Cabe destacar que antes de que el mexicano firmara contrato con PBC y aceptara la pelea con Jermell Charlo, el equipo de David Benavídez le hizo una propuesta millonaria para que se llevara a cabo la esperada pelea, pero el campeón indiscutido de peso supermediano la ignoró por completo.

Desde hace un par de años Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío, pero nunca ha tenido respuesta y, por ello, el equipo del Bandera Roja no quiere esperarlo más. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si en marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el CMB o elige a otro rival.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte. El boxeador tapatío tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

