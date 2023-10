Eddie Hearn critica la actuación de Jermell Charlo frente a Canelo Álvarez: “Parecía una sesión de sparring”

Eddie Hearn también criticó la actuación de Jermell Charlo frente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El promotor de Matchroom Boxing expresó que la pelea parecía una sesión de sparring porque el estadounidense no quiso correr ningún riesgo ante el mexicano el pasado fin de semana en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En una entrevista con el canal de Youtube de Matchroom, Hearn indicó que Charlo solo trató de sobrevivir y no aprovechó la oportunidad que tuvo contra Canelo Álvarez, por lo que cree que su pobre y decepcionante presentación puede afectar su perfil a futuro.

“Canelo Álvarez llegó a esa pelea con más hambre, mentalmente en un mejor lugar y físicamente en un mejor lugar. Simplemente no sé qué estaba haciendo Charlo. Estos muchachos tienen una oportunidad como esa y no tiran los dados. Parecía una sesión de sparring. Me refiero como fanático. No tuve nada que ver con la pelea. Los fans tienen derecho a opinar, y siempre lo tienen. Yo también”, dijo.

“No entiendo cómo puedes sentarte en una conferencia de prensa, ‘mi tiempo, mi legado, conmocionar al mundo, demostrar que soy genial’; y luego ni siquiera, al menos si vas a ser derrotado, ve. Ponte el escudo y recibe un mentón. Ese tipo de actuaciones realmente pueden afectar tu perfil en el futuro“, agregó.

Canelo Álvarez dominó fácilmente a un Jermell Charlo que no intentó nada para ganar. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Antes, Jermell Charlo contra Terence Crawford habría sido una mega pelea. ¿Lo es ahora? ¿Quién tiene prisa por ver a Jermell Charlo de regreso? Pensé que fue una pelea realmente decepcionante, pero obviamente estoy contento porque Saúl lo hizo, pero creo que Saúl probablemente lo quería un poco más que Charlo. Simplemente se metió en un caparazón y trató de sobrevivir, y fue simplemente extraño. Muy pobre“, finalizó.

Cabe destacar que Jermell Charlo subió de 154 a 168 libras porque quería hacer historia y convertirse en doble campeón indiscutido -al igual que Terence Crawford y Claressa Shields-, pero el estadounidense admitió que sintió la diferencia de peso y el largo tiempo de inactividad sobre el ring (año y medio sin pelear), y fue derrotado con facilidad por un Canelo Álvarez que demostró que aún sigue en la cima.

En el duelo de indiscutidos, Canelo Álvarez presionó desde el inicio a Charlo y en el séptimo asalto lo derribó con una derecha recta bien colocada. El mexicano continuó con su dominio hasta el final y obtuvo la victoria por decisión unánime en las tarjetas con puntuación de 119-108, 118-109 y 118-109 ante un estadounidense que nunca se vio con posibilidades reales de vencer al tapatío.

Jermell Charlo ha sido duramente criticado por su actuación frente a Canelo Álvarez. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte. El boxeador tapatío tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, perdió el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras su pelea con Canelo Álvarez y dejó de ser campeón indiscutido en las 154 libras. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, dos reveses y un empate.

