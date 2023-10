Chris Eubank Jr. critica la actuación de Jermell Charlo y reta a Canelo Álvarez

El peleador de peso mediano Chris Eubank Jr. criticó la actuación de Jermell Charlo tras perder por decisión unánime contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el duelo de indiscutidos y retó al mexicano a un duelo en el peso supermediano.

En una publicación en su cuenta X (anteriormente Twitter), Eubank Jr. expresó que Canelo Álvarez necesita un oponente que realmente quiera ganar y no alguien que solo intente sobrevivir para recibir un día de pago, por ello se ofreció para enfrentar al campeón mexicano.

“Canelo necesita pelear con alguien que entre y se lo ponga en el trasero. Alguien que realmente quiera ganar, no solo sobrevivir, asegurarse un día de pago y luego darle un dulce abrazo. Esta mie*** se está poniendo vergonzosa. No quiero un abrazo? ¡Quiero ese cuero cabelludo!”, escribió.

Canelo Álvarez dominó con facilidad a Jermell Charlo en Las Vegas. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

En la pelea de campeones indiscutidos, Canelo Álvarez presionó desde el inicio a un Jermell Charlo que solo buscaba sobrevivir y en el séptimo asalto lo derribó con una derecha recta bien colocada. El mexicano continuó con su dominio hasta el final y obtuvo la victoria por decisión unánime en las tarjetas con puntuación de 119-108, 118-109 y 118-109 ante un estadounidense que nunca se vio con posibilidades reales de vencer al tapatío.

Cabe destacar que los fanáticos, expertos y hasta el mismo Canelo Álvarez esperaban una pelea más dura y pareja sobre el ring, pero el estadounidense solo intentó no ser noqueado por el mexicano para llegar hasta el final de la pelea.

“Simplemente sentí que no era yo mismo. No quiero poner excusas. Es lo que es. Me llevo mis golpes y saldré adelante. Esto es boxeo. A veces ganas y a veces pierdes. Realmente pude sentir la diferencia en el peso. Salté 14 libras. Soy indiscutido en mi división. Me atreví a ser grande, pero a veces te quedas corto”, dijo Charlo en la conferencia de prensa posterior a la pelea.

Canelo Álvarez expresó que Jermell Charlo no intentó vencerlo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte. El boxeador tapatío ahora tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Chris Eubank Jr. viene de vencer en la revancha a Liam Smith el pasado mes de septiembre. El pugilista británico cuenta con 33 victorias, 24 de ellas por nocaut, y tres reveses.

Sigue leyendo:

· Roy Jones Jr. dice que Canelo Álvarez demostró que sigue siendo un peleador de élite: “Está de regreso”

· “Faltó la cerecita al pastel”: Julio César Chávez afirma que Canelo Álvarez debió noquear a Jermell Charlo

· Terence Crawford critica a Jermell Charlo tras su derrota con Canelo Álvarez: “Deberías avergonzarte”