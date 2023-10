¡Galilea Montijo quiere ser nuevamente mamá a sus 50 años”, investiga opciones para lograr su sueño, dice

Galilea Montijo, una de las conductoras mexicanas más populares del momento, expresó que a sus 50 años desea ser mamá nuevamente, pero que como sus “óvulos ya no sirven”, está investigando los métodos que existen para poder lograr uno de sus sueños.

Y es que la guapa conductora siempre expresó que quería tener dos hijos, aunque en su matrimonio con el político mexicano Fernando Reyna, solamente tuvo uno quien actualmente tiene 11 años.

El tema ya lo había dejado de lado, pero ahora que está ya divorciada lo retomó y aseguró que está investigando sobre el vientre de alquiler.

Noelia quiere ser mamá a sus 44 años

Todo surgió luego de que la cantante puertorriqueña Noelia visitará el programa “Hoy”, transmitido por Televisa Univision, y declaró que ella desea ser mamá a sus 44 años y desea hacerlo mediante un vientre subrogado.

Ante estás declaraciones, el conductor Raúl Araiza, expresó que no entendía muy bien, por lo que cuestionó: “¿Qué vendría siendo?”.

De inmediato, Galilea Montijo respondió a la duda de su compañero del programa “Hoy”.

Galilea investiga cómo puede ser mamá a sus 50 años

“Es cuando rentas un vientre si tienes óvulos congelados. Si ya te pasó la edad, pero lograste congelar tu óvulos a una edad de los 30 a 35 o 40, cuando tus óvulos son más fértiles, te los congelan. Cuando rentas un vientre, agarras del laboratorio tu óvulo, el esperma de tu pareja, lo fecundan en un vientre que tú estás rentando. No es fácil, hay un tratamiento que debes seguir”, precisó Montijo.

Pero además, de hablar del vientre subrogado, Galilea Montijo también indicó que hay varias formas en que las mujeres pueden convertirse en madres cuando ya son mayores.

“Hay otra manera. Cuando tú como mujer ya no sirven tus óvulos, luego les doy una clase. Les digo porque estoy en el tema, estoy investigando el tema porque yo ya no puedo (tener más hijos), mis óvulos ya no sirven, pero podría pedirle a una prima o hermana”, explicó la guapa conductora.

Y con su singular estilo del humor, le pidió a Raúl Araiza que le donará un espermatozoide, lo cual provocó risa entre los presentes.

“Es un tema bien interesante y controversial porque hay mucha información y gente que no. Ahora préstame un esperma, también se puede”, comentó Galilea Montijo.

La conductora mexicana tiene un hijo llamado Mateo, que tuvo cuando estaba casada con el político mexicano, Fernando Reyna.

También te puede interesar:

Demi Rose presume sus curvas con atrevido outfit blanco, que eleva la temperatura en Instagram

Jennifer Anniston revela su secreto para mantener su figura a sus 54 años

Maripily Rivera luce su figura en sexy bikini azul playas de Miami

Revelan presunto complot contra Shakira, Gerard Piqué y su padre se lanzan contra la colombiana