Zurdo Ramírez quiere ser el primer campeón mundial mexicano de peso crucero: “Nuevo comienzo”

Tras debutar con éxito en el peso crucero, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez está más cerca de conseguir otra oportunidad por el título y por ello está confiado en que se convertirá en el primer boxeador mexicano en coronarse campeón de la división de las 200 libras.

En declaraciones a la prensa tras la pelea con Joe Smith Jr., El Zurdo Ramírez expresó que quiere ser nuevamente monarca mundial y seguir obteniendo muchos títulos más en la categoría de las 200 libras en lo que ha llamado “el nuevo comienzo” de su carrera.

“Gracias a Dios, un paso más adelante para ser campeón nuevamente y estoy contento por eso. Quiero volver a hacer historia, ser el primer mexicano (en ser campeón mundial) en peso crucero y seguir obteniendo títulos en mi carrera y seguir progresando, pues este es el nuevo comienzo del Zurdo Ramírez y aquí no se acaba todavía”, dijo.

El Zurdo Ramírez ganó nueve de los 10 asaltos frente a Joe Smith Jr. Foto Cortesía Cris Esqueda/Golden Boy.

Sobre su desempeño en la pelea con Smith Jr., el mexicano afirmó que se sintió muy rápido y con buen movimiento de piernas en la nueva categoría, lo que le permitió continuar con el plan para poder dominar ampliamente al pugilista estadounidense.

“Me sentí muy bien, me sentí rápido de piernas, con buena movilidad. Estuve todo el tiempo tranquilo, viendo cuándo quería entrar él. Siempre me mantuve en el plan todo el tiempo y me sentí muy bien, me siento contento y a seguir trabajando”, indicó.

En la pelea eliminatoria por el título de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Zurdo Ramírez fue más paciente y dominó a Joe Smith Jr. con poderosos golpes al cuerpo y a la cabeza. Al final los jueces los jueces anotaron 99-91, 99-91 y 99-91 a favor del sinaloense.

Cabe destacar que con este triunfo el Zurdo Ramírez dejó atrás una mala etapa en su carrera tras sufrir su primera derrota de ante Dmitry Bivol, en noviembre de 2022, y fallar cinco meses después en el pesaje de su pelea de regreso en 175 libras contra Gabriel Rosado, la cual fue cancelada. Ahora, el mexicano debutó con buen pie en una categoría donde se siente fuerte y emprenderá el camino hacia el título mundial.

El Zurdo Ramírez admitió sentirse muy bien y más rápido en el peso crucero. Foto Cortesía Cris Esqueda/Golden Boy.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, se recuperó de su primera derrota de ante Dmitry Bivol, en noviembre de 2022, y volvió a saborear el triunfo en su nueva división: peso crucero. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 45 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

