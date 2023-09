Zurdo Ramírez afirma que perder contra Dmitry Bivol fue una experiencia de aprendizaje: “Ha reavivado mi motivación”

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez afirmó que la derrota que sufrió ante Dmitry Bivol -la primera de su carrera- le ha servido para refinar sus habilidades sobre el ring y como una experiencia de aprendizaje para convertirse en un mejor peleador.

“Gane o pierda, siempre estoy buscando mejorar. Si bien la pérdida fue decepcionante, me brindó conocimientos invaluables. Físicamente, me estoy esforzando aún más en el entrenamiento para asegurarme de estar en la mejor forma posible. Siempre me estoy concentrando en refinar mis técnicas y trabajar en cualquier debilidad que quedó expuesta en mi pelea anterior. Mentalmente, la pérdida ha encendido en mí un nuevo nivel de determinación. Me recordó que los contratiempos son parte del viaje y solo nos hacen más fuertes”, dijo el mexicano en una entrevista con BoxingScene.

El Zurdo Ramírez afirmó que perder ante Bivol lo ha ayudado a ampliar su coeficiente intelectual de pelea para subir al ring con una nueva versión de mí mismo y explicó que este tipo de contratiempos son parte del viaje y los que te hacen más fuerte.

Dmitry Bivol venció a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez por decisión unánime en noviembre de 2022. Foto: Francois Nel/Getty Images.

“La derrota en mi pelea más reciente fue sin duda una experiencia de aprendizaje significativa para mí. Me proporcionó información valiosa que estoy decidido a utilizar para convertirme en un peleador aún mejor. La pérdida ha reavivado mi motivación y compromiso de mejorar. Estoy dedicado a refinar mis habilidades, ampliar mi coeficiente intelectual de pelea y asegurarme de subir al ring como la mejor versión de mí mismo. Si bien los contratiempos son duros, también son oportunidades de crecimiento, y estoy adoptando esa filosofía mientras continúo mi viaje en el deporte”, añadió.

Cabe destacar que ahora el Zurdo Ramírez hará su debut en peso crucero para demostrar su evolución y valía en la división cuando enfrente al excampeón Joe Smith Jr. el 7 de octubre en el salón The Chelsea en el casino The Cosmopolitan en Las Vegas.

“Esta pérdida es una oportunidad única para el crecimiento y la transformación en la nueva división. Estoy aprendiendo de mis errores y adaptando mi estrategia en consecuencia. Estoy emocionado de mostrar las mejoras que he logrado y demostrar que los contratiempos no duran, no me definen, me motivan a superarme y volver más fuerte que nunca”, comentó.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, atraviesa un mal momento en su carrera. El mexicano sufrió su primera derrota de ante Dimitry Bivol, en noviembre de 2022, y cinco meses después falló en el pesaje de su pelea de regreso al ring ante Gabriel Rosado por llegar con 12 libras más, la cual fue cancelada. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 44 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés.

