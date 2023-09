El Zurdo Ramírez quiere demostrar su valía en peso crucero: “Puedo ser campeón mundial en esta división”

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez hará su debut en peso crucero y el mexicano quiere demostrar su valía en la división cuando enfrente al excampeón Joe Smith Jr. el 7 de octubre en el salón The Chelsea en el casino The Cosmopolitan en Las Vegas.

En una entrevista con BoxingScene, el Zurdo Ramírez explicó que este movimiento al peso crucero es el más adecuado porque le brindará grandes oportunidades y desafíos. Agregó que junto a su equipo han hecho la transición y la preparación necesaria para este nuevo capítulo en su carrera.

“Esta pelea marca mi ascenso a la división de peso crucero. (…) A medida que progresé durante mi carrera, gané masa muscular y fuerza, lo que me hizo más adecuado para competir en la división de peso crucero. Además, creemos que este movimiento me brindará nuevos y emocionantes desafíos y oportunidades. (…) He trabajado estrechamente con mis entrenadores y entrenadores para garantizar una transición sin problemas en términos de capacitación, estrategia y preparación general. Si bien es un nuevo capítulo en mi carrera, acepto el cambio y espero demostrar mi valía en el peso crucero”, dijo.

Joe Smith Jr. peleó por última vez en junio de 2022 cuando perdió su cinturón de peso semipesado ante Artur Beterbiev. Foto: Elsa/Getty Images.

Sobre Joe Smith Jr., el mexicano mostró respeto y admiración por su rival e indicó que este es el tipo de desafíos que lo ayudarán a consolidarse en la división y conseguir la oportunidad por el campeonato mundial.

“No tengo nada más que respeto por Joe. Es un gran peleador y excampeón mundial. Pero cuando hice este cambio al peso crucero, le pedí específicamente a mi promotor que me diera los tipos más duros de la división para crear un camino hacia una pelea por el título mundial. Soy un peleador y nunca ha habido una pelea que haya esquivado o rechazado en mi carrera y esto no es diferente. Por supuesto, cualquier pelea a este nivel definitivamente determinará el futuro y los próximos pasos posibles. Sé lo difícil que es lo que está en juego y quiero demostrarme a mí mismo que puedo ser campeón mundial en esta división”, comentó el Zurdo Ramírez.

Cabe destacar que este enfrentamiento servirá para que alguno de los dos excampeones mundiales vuelva a la senda del triunfo en el deporte. Una victoria del mexicano o del estadounidense los podría consolidar en la división de peso crucero donde podrían tener la oportunidad de luchar por otro título en su carrera.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez perdió en su última pelea ante Dmitry Bivol en noviembre de 2022. Foto: Francois Nel/Getty Images.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, atraviesa un mal momento en su carrera. El mexicano sufrió su primera derrota de ante Dimitry Bivol, en noviembre de 2022, y cinco meses después falló en el pesaje de su pelea de regreso al ring, la cual fue cancelada. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 44 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés.

Por su parte, Joe Smith, de 33 años, subió por última vez al ring hace un año cuando perdió su título de peso semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Beterbiev. El estadounidense cuenta con marca de 28 triunfos (22 por la vía rápida) y 4 derrotas.

