Óscar de la Hoya le sugiere a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez que piense si quiere seguir en el boxeo

El pasado sábado 18 de marzo, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez falló en la báscula y su pelea con Gabriel Rosado fue cancelada. Molesto por lo sucedido, el presidente de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya, le sugirió al pugilista que pensara si quería seguir en el boxeo.

En entrevista con DAZN durante el evento de Joseph Díaz y Mercito Gesta, De la Hoya se disculpó con todos los fanáticos que querían ver la pelea y dijo que lo sucedido con Zurdo Ramírez fue muy poco profesional de su parte.

“Es inconcebible, es poco profesional. Me siento mal con todos los fans que estaban listos para ver a Rosado y el Zurdo. Pienso que Rosado se merece una pelea rápidamente, quiero conseguirle una pelea lo más pronto posible. Y Zurdo necesita pensar profundamente lo que quiere hacer. ¿Quiere quedarse en el deporte o no tiene su corazón en esto? Tiene muchas cosas que pensar”, dijo Óscar de la Hoya.

En un combate que se realizaría en las 175 lb, el boxeador mexicano llegó con 12 lb por encima cuando se pesó por primera vez en la báscula. Para su segundo intento, Ramírez bajó a 182.6 lbs, pero aún estaba 8 lb arriba del límite del peso semicompleto, por lo que el combate terminó siendo cancelado.

Tras el fallo en la balanza, Zurdo Ramírez pidió disculpas y dijo sentirse avergonzado por lo sucedido en el pesaje a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Esta es la primera y última vez. Siempre me he enorgullecido de ser un profesional, pero hoy no fue mi mejor momento. En ese sentido, me gustaría disculparme con todos mis fanáticos, seguidores, Golden Boy Promotions y DAZN por este lamentable hecho”, indicó.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez atraviesa un mal momento en su carrera. El mexicano sufrió su primera derrota de ante Dimitry Bivol, en noviembre de 2022, y cinco meses después falló en el pesaje de su pelea de regreso al ring, la cual fue cancelada. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 44 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés.

