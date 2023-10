Acusan a Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine de deber miles de dólares por el bautizo de Cattleya

Los nombres de Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine se han vuelto a ligar a una polémica, en esta ocasión relacionada con el bautizo que organizaron para la hija de la rapera, Cattleya. Y es que de acuerdo con una de las decoradoras, la parejita se encontraría en deuda por miles de dólares. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En medio de la atención que ha generado el romance de los intérpretes de “Pa Ti” gracias a sus lujosos viajes y exclusivos obsequios, ahora se enfrentan a las acusaciones de no haber cumplido un pago correspondiente al bautizo de Cattleya.

La “denuncia pública” se realizó a través de programa Lo sé todo y no tardó en llegar a oídos de las redes sociales, viralizándose de forma inmediata: “Deben una gran cantidad de dinero”.

El monto en cuestión rondaría los $20,000 dólares a la decoradora del bautizo de la pequeña, escenario que coincidiría con el representado dentro del video musical “Mía”, que Yailin dedicó a su promogénita.

“El primer montaje Tekashi lo pagó, el avance lo dio doña Wanda (mamá de Yailin), pero con dinero de Tekashi. ¿Qué pasa? No quiere ese montaje y manda a hacer otro montaje”, se explicó en el show ‘Los Dueños del Circo’.

Sin embargo, el costo del segundo montaje no habría sido pagado y los llamados hechos hacia los famosos no fueron contestados, así se aseguró dentro del programa: “Se fueron para Miami”.

“Encima de que no ha pagado, encima de que no contestan, su equipo sí me ha contestado y ellos no han dicho que no van a pagar”, se añadió con respecto a la polémica.

Cabe recalcar que a pesar del revuelo que han causado estas acusaciones, Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine han preferido mantenerse con bajo perfil y hacer caso omiso sin emitir declaraciones al respecto.

