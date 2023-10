Esposa de Cristian Calderón afirma que no fue engañada por el futbolista de las Chivas de Guadalajara

Las Chivas de Guadalajara siguen tratando con sus problemas internos. A pesar de que deportivamente tomaron un respiro por su última victoria ante el Club Atlas, las secuelas de la indisciplinas persisten. Cristian Calderón, uno de los involucrados, fue castigado por el Rebaño Sagrado, pero desde su hogar recibió un trato muy distinto por parte de su esposa Adriana Castillo.

No está de más recordar que Cristian Calderón, Alexis Vega y Raúl Martínez fueron sorprendidos en una habitación del hotel de concentración con mujeres, acto que está prohibido en la institución. Esto ocurrió tras el partido ante Los Diablos Rojos del Toluca.

A pesar de que se desarrolló este caso, la esposa de Cristian Calderón ha defendido al futbolista de las Chivas de Guadalajara. Adriana Castillo respondió a los cuestionamientos que afirman que se mantiene en esa postura solo por dinero.

“Nadie está con él por el dinero, necesidad no tengo y nunca la he tenido, no aguantaría ‘cuernos’ por dinero”, explicó Castillo a través de sus redes sociales.

No cree en la versión de las Chivas de Guadalajara

Del mismo modo, una de las razones que le hacen confiar en Cristian Calderón es que Castillo no cree en la versión ofrecida por el Rebaño Sagrado. La historia de las mujeres en la habitación de hotel no le convence a la esposa del futbolista y así lo manifestó en su cuenta personal.

“La verdad aún no sale a la luz, no digan cosas que no son solo porque supuestos medios lo dicen. Porque si supuestamente de verdad pasó, ¿por qué no enseñan pruebas? Porque no las hay y porque no fue verdad. Solo uno sabe la verdad. Lo que realmente paso no dejen que les llenen los ojos de mentiras y la boca de veneno. Dejen de estar chingand* pónganse a trabajar y enfóquense en su vida”, escribió Adriana Castillo.

¡MISERABLES! 😰



Adriana Castillo, esposa del “Chicote” Calderon, continúa en la defensa del jugador, a través de sus redes sociales ha negado que haya existido alguna infidelidad y expresó su molestia por los comentarios ofensivos en contra de su relación amorosa. 👊 pic.twitter.com/jyaa6vnu1a — SPORTANOS DXT (@sportanosdxt) October 5, 2023

Sigue leyendo:

· Esposa del Chicote Calderon criticó los “chismes” sobre el jugador de Chivas de Guadalajara y aseguró que no la engañó

· Adiós a las Chivas de Guadalajara: Alexis Vega y Cristian Calderón no continuarían en el club

· Leyenda de las Chivas de Guadalajara rompe el molde y respalda a Alexis Vega

· Las palabras de Alexis Vega que hoy lo condenan con las Chivas de Guadalajara