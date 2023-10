Gloria Estefan recuerda el accidente que podría haberla dejado inmóvil de por vida: “Me aferré”

Desde sus inicios en el mundo de la música, Gloria Estefan se ha vuelto en la favorita del público gracias a sus grandes éxitos y logros. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas dentro de la vida de la cantante y uno de los momentos que marcó su vida ocurrió en 1990, cuando casi pierde la movilidad de su cuerpo.

En una reciente entrevista, la intérprete de temas como “Conga” y “Wepa” abrió su corazón para recordar dicho momento: “Emilio Estefan y yo veníamos todos los fines de semana a la playa y hacíamos un paseo”.

De acuerdo con Gloria Estefan, dicho percance tuvo lugar luego de una de sus presentaciones y una decisión podría haberla “salvado” de lo ocurrido.

“Estábamos de gira y el 20 de marzo de 1990 acabábamos de actuar en el Patriot Center y nos subimos al autobús. Íbamos a ir a Syracuse, que era mi próximo concierto, y mi marido me había dicho ‘¿quieres tomar una limusina en lugar del autobús de gira?’. Yo digo ‘no, no, no. Me siento más segura en el autobús'”, detalló al podcast Time to walk.

“Hubo una extraña tormenta de nieve y, delante de nosotros, había un retroceso de siete millas de un camión averiado. Yo estaba durmiendo en el sofá delante del autobús y mi marido estaba hablando por teléfono“, añadió al respecto.

Lamentablemente, todo cambió en un segundo al ser impactados por un vehículo de carga: “Nos había atropellado un camión de 18 ruedas completamente cargado. El tipo nos golpeó de lleno y nos empujó hacia un camión de plataforma cargado con cable de acero”, dijo. “No sabía lo que había pasado, traté de levantarme y no pude. No podía moverme. Sabía que me había roto la espalda”.

Las consecuencias de este percance fueron muy duras para Gloria Estefan, ya que según sus propias palabras, se convirtió en alguien “totalmente dependiente” para ejecutar actividades como sentarse, acostarse y cepillarse los dientes, por mencionar algunos.

“Trabajé duro. Estaba en rehabilitación de seis a siete horas al día. Fue un trabajo para mí (…) Al principio, cuando sólo podía arrastrar los pies por la habitación sostenida por Emilio, decía ‘está bien, hoy voy a caminar hasta la puerta'”, finalizó.

