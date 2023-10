Abel Sánchez está en desacuerdo con la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Idea tonta”

Abel Sánchez, famoso entrenador de boxeo, expresó que no está de acuerdo con la idea de que Terence Crawford suba tres categorías para enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez por su campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con Fight Hub, Sánchez afirmó que Canelo Álvarez se ganaría más detractores si decide aceptar esta pelea porque no tiene nada que ganar, mientras que Crawford estaría ensuciando el legado que construyó.

“Esa idea me dio risa antes. No debí haberme reído de eso, pero simplemente no me gusta la idea de que Canelo siquiera esté considerando a Crawford. Porque Canelo no ganaría nada haciendo esa pelea. Va a tener aún más detractores después de esa pelea”, dijo. “Subir para pelear con Canelo sería una idea tonta. Sí, hay mucho dinero para ambos, pero Crawford tiene todo que ganar, y Canelo no tiene nada que ganar”.

Canelo Álvarez venció a Jermell Charlo fácilmente en el duelo de indiscutidos. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Crawford es un gran peleador, y se vio grandioso en su última pelea (…) Y sí es un gran peleador en ese peso, pero no en 168. Odiaría ver esa pelea. Creo que Terence estaría ensuciando el legado que construyó. Porque al final está recibiendo el reconocimiento por esa pelea contra Spence, porque antes de eso, él no estaba recibiendo ese reconocimiento mundial que merecía. Él ganaba, pero no estaba mostrando su producto. No estaba en la mente de todos”, agregó.

Abel Sánchez también indicó que Terence Crawford no mostraría su producto peleando con Canelo Álvarez en 168 libras porque sus golpes no le harían nada al mexicano, por lo que no será un buen enfrentamiento para él. El entrenador prefiere que enfrente a Jermell Charlo a continuación o con Errol Spence Jr., quien activó la cláusula de revancha, para que brille en el ring.

Cabe destacar que Bud está dispuesto a subir tres categorías (21 libras) para retar al mexicano por su título de indiscutido, algunos piensan que podría ponerse en desventaja, pero otros expertos en el deporte opinan que el tamaño no será un problema porque Crawford tiene la habilidad necesaria para poder vencer a Canelo Álvarez.

Terence Crawford se convirtió en el mejor libra por libra al vencer a Errol Spence Jr. Foto: Al Bello/Getty Images.

El reto lanzado por el estadounidense en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque no le darían crédito por hacerlo, pero después de dejar abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder, ahora el tapatío expresó que el campeón indiscutido de peso welter no está en sus planes tras vencer a Jermell Charlo.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

