Bárbara de Regil responde contundente a un usuario que criticó su forma de vestir

Bárbara de Regil enfrenta una nueva polémica en redes sociales; en esta ocasión derivada de la publicación en la que mostró el atuendo que usó para la boda de su hermana. Sin embargo, la mexicana no se quedó callada y respondió contundente a sus detractores. ¡Sigue leyendo para enterarte de lo que dijo!

Fue hace tan solo unos días cuando la protagonista de “Rosario Tijeras” compartió un par de fotografías que mostraron a detalle lo vivido dentro de la boda de su hermana. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para el público y que la convirtió en el blanco de críticas.

Como resultado de esta ola de ataques, Bárbara de Regil optó por recurrir a sus historias de Instagram para compartir dos imágenes. La primera de ellas mostró el comentario negativo de una persona que criticaba no solo a ella, sino también a su hija Mar y su hermana Michelle de Regil.

Bárbara de Regil vía Instagram Stories | Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

“No termino de entender la moda de las Regil“, se lee en el comentario en el que el usuario hizo referencia al vestido fucsia de estilo corsé en la parte delantera que la actriz combinó con unas botas vaqueras plateadas y un sombrero a juego.

“No tienes nada que entender, así como yo tampoco podría entender tu moda, pero no me meto porque respeto tu moda y aunque no sea mi estilo, me parece que te ves muy bonita y te queda increíble“, respondió Bárbara de Regil para acompañar la imagen que retomó del perfil de su detractora.

Bárbara de Regil vía Instagram Stories | Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Para finalizar su mensaje, la histrionisa afirmó que “lo más importante es que tu look es tu felicidad. El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Es así como la estrella de televisión decide hacer frente a las críticas que recibió recientemente como resultado de su atuendo para el enlace matrimonial de su hermana, dejando claro que no le importa el qué dirán.

