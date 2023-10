Bárbara de Regil se quita las extensiones y pone un alto a los haters: “Este es mi verdadero yo”

La actriz Bárbara de Regil ha demostrado en repetidas ocasiones que no le tiene miedo al “qué dirán”, mucho menos cuando esto involucra su físico al natural. Prueba de ello es una de su más recientes publicaciones en redes sociales, donde por primera vez dejó ver su característica melena sin extensiones. ¿Está lista para decirle “adiós” a este atributo? Aquí te contamos lo que dijo.

Fue a través de su perfil oficial en Instagram que la protagonista de historias como “Rosario Tijeras” y “Cabo” compartió un video desde el salón de belleza donde estaba arreglándose para asistir a una boda.

Bárbara de Regil vía Instagram stories. pic.twitter.com/S0GmmaiUNN — Miss News (@MissNews5) October 5, 2023

Allí, la famosa sorprendió al mostrar su look natural: “Ya saben que yo traigo extensiones y no me importa decirlo porque creo que es algo que a las mujeres se les ve divino. Ahora, también nos vemos divinas con nuestro pelo natural“, se le escucha decir en el audiovisual.

Eso sí, Bárbara de Regil detalló que prefiere el volumen y longitud que dicho accesorio le proporciona, razón por la que sus fanáticos no la verán sin sus extensiones en el futuro cercano.

Mucho menos luego de que emprendió un divertido viaje en compañía de algunos amigos y su hermana menor, Michelle de Regil, quien está a punto de contraer matrimonio con su prometido Jacobo Bachrach.

Por medio de sus redes sociales, la famosa publicó un detrás de escena de su viaje a Las Vegas. Su visita a la piscina, casinos y cenas en exclusivos restaurantes figuraron dentro del carrusel de imágenes que debutó en su perfil.

