Bárbara de Regil realiza una rutina de ejercicios usando microbikini

Bárbara de Regil aprovecha los momentos en los que hace ejercicio para grabarse y compartir luego los videos en Instagram, fomentando en sus fans el ponerse en forma; ahora dejó ver su gran condición física al mostrar una rutina muy completa para fortalecer los brazos y el abdomen. Ella lució su musculatura al usar un microbikini y escribió un mensaje junto al clip que publicó: “20 minutos de ABS y Cardio ❤️‍🔥 desde la selva 🎋☄️🌈🦎🐗🪸 FELIZ ! Se las dejo con cariño ❤️ no te pido que compartas, te pido que LA HAGAS ❤️ y te muevas !” View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD 🤍 FIT (@barbaraderegil)

La actriz mexicana se encuentra de vacaciones en Punta Mita, y desde ahí posó junto a la piscina del resort donde se hospeda, usando un traje de baño negro de corte alto. Ella se tomó una selfie poco después de nadar, lo cual considera un gran ejercicio. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Hace algunas semanas Bárbara cumplió 36 años, y lo celebró con una gran fiesta. Pero también posó como toda una modelo para unas fotos, usando un microbikini al que agregó unas alas de ángel; junto al post que compartió ella escribió el texto: “AMO MI VIDA 🪽AMO VIVIR 🪽 Estoy muy feliz!”

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: