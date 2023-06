En video, Bárbara de Regil se recuesta en el sauna, usando biker shorts nude

Bárbara de Regil hace ejercicio todas las mañanas, pero después vienen otras rutinas de belleza para mantener su escultural figura. Ahora, a través de sus historias de Instagram la actriz se mostró usando un top y biker shorts de color nude mientras colocaba una toalla en el sauna para relajarse y sudar. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La también empresaria siempre piensa en los fans que la siguen en esa red social, por lo que publicó un video que la muestra realizando una rutina muy completa para ejercitar los glúteos. Ella recomienda hacerla al empezar el día, pero también escribió un mensaje con algunos tips de alimentación: “Hago ejercicio a tu lado 😅 no te pongo el ejemplo y ya …Después de esta rutina nos vamos por la proteína 🍑 con avena, crema de cacahuate, plátano, hielos y canela en polvo -> para terminar de crecer 🍑 ese músculo trabajado 🍑”. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD 🤍 FIT (@barbaraderegil)

Hace algunas semanas Bárbara celebró su cumpleaños número 36, y lo hizo usando un sexy outfit negro compuesto por botas altas, guantes y corset, con el que lució espectacular. A la fiesta asistieron muchos de sus amigos, entre ellos Diego Amozurrutia, María Chacón y Alejandro Nones. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD 🤍 FIT (@barbaraderegil)

