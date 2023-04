En ropa interior Bárbara de Regil muestra los ejercicios que hace para lograr un abdomen de acero

Bárbara de Regil hace ejercicio diariamente, y ahora quiso compartir con sus millones de seguidores en Instagram un video en que la muestra en el gimnasio, usando una tanga y haciendo ejercicios para tonificar su abdomen, todo al ritmo de una canción del rapper The Notorious B.I.G..

En otro clip la actriz de 35 años presumió su físico al máximo durante sus rutinas con aparatos, complementando las imágenes con un mensaje motivacional: “Acuérdate que la misma voz que te dice “ríndete”, “no puedes”, “estás cansada”, esa voz que te sabotea para que no lo hagas puede ser la misma voz que te diga “hazlo”. Levántate, sí se puede, dale con todo. Te amo”. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD 🤍 FIT (@barbaraderegil)

El 3 de mayo se estrenará en Vix+ “Quiero tu vida”, una película de comedia en la que Bárbara de Regil lleva uno de los personajes principales. Ella acudió a la premiere acompañada de su esposo, y para la ocasión optó por usar un minivestido dorado y con abertura en una pierna, acaparando todas las miradas. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD 🤍 FIT (@barbaraderegil)

